نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة حامل اللقب.. موعد مباراة أبها والهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة أبها والهلال ، من جديد يعود البطل الآسيوي وحامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم، إلى المنافسات المحلية، منتشيًا بتتويجه بأغلى الألقاب الآسيوية، ممثلة بالطبع في لقب تاريخي رابع في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 ، حيث يحل بعد غدٍ الأحد، ضيفًا على فريق أبها، في إطار منافسات الأسبوع الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022/2021، والتي يستضيفها ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في مدينة أبها السعودية.

في السطور المقبلة، سنستعرض موعد مباراة أبها والهلال والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار الفريقين في النسخة الحالية من الدوري السعودي للمحترفين ، وكذلك تاريخ لقاءات الهلال وأبها .

مباراة أبها والهلال

مواجهة صعبة تنتظر فريق أبها، بعد غدٍ الأحد، الساعي لمواصلة صحوته التي بدأها في الجولة الماضية أمام الأهلي، والتي حقق خلالها فوزًا مميزًا بثنائية بيضاء، غير أنه سيصطدم ببطل دوري أبطال آسيا ، في لقاء قد يعيد الفريق إلى آتون صراع القاع بالدوري السعودي.

وفيما يلي نستعرض ترتيب الدوري السعودي بعد خوض أولى لقاءات الجولة الـ13:

نبدأ مع مستضيف لقاء الأحد، حيث نادي أبها السعودي ، والذي يحتل حاليًا المرتبة الـ12 في الدوري السعودي، برصيد 13 نقطة وصافي (-9) أهداف.

وخلال مسيرته في الموسم الحالي، ظفر فارس الجنوب بـ4 انتصارات، على حساب الشباب (2-1) ثم الطائي بهدف نظيف والفتح بنتيجة (3-1) وأخيرًا الأهلي (2-0).

وتعادل أبها في لقاء وحيد مع الاتفاق (1-1).

ولكن خسرت كتيبة المدرب السلوفاكي مارتن سيفيلا في 7 مواجهات، أمام أندية الباطن بنتيجة (1-2) والاتحاد (1-6) ثم الحزم والتعاون بنفس النتيجة (0-2) إضافة لـ ضمك والنصر بالنتيجة ذاتها (1-3)، وأخيرًا أمام الفيصلي بهدف.

على الجانب الآخر، يمتلك نادي الهلال السعودي ، فرصة مثالية حال فوزه بمؤجلاته، لاعتلاء صدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق 7 نقاط على الأقل عن أقرب منافسيه.

وحاليًا يحتل الزعيم المركز الرابع في الجدول، بعدما حصد 19 نقطة في 9 مباريات خاضها، وصافي (6) أهداف.

وبسجل خالٍ من الهزائم، نجح الموج الأزرق في الفوز بـ5 مباريات، على أندية الطائي (1-0) والتعاون (2-1) ثم الاتفاق والرائد بنفس النتيجة (3-2) وأخيرًا ضمك بثنائية نظيفة.

كما تعادل نادي القرن الآسيوي في 4 لقاءات، مع الباطن سلبيًا والشباب (2-2)، إلى جانب الحزم والأهلي بنتيجة واحدة (1-1).

تاريخ مواجهات أبها والهلال

على صعيد المواجهات، ومنذ صعود أبها إلى الدوري السعودي موسم 2006/2005، التقى الهلال وأبها في 8 مواجهات من قبل.

نجح الهلال في الفوز بـ6 مواجهات، بينما فاز أبها في مباراة واحدة، وانتهت مواجهة واحدة بالتعادل.

أما عن الأهداف المسجلة، فقد أحرز الزعيم 24 هدفًا في شباك فارس الجنوب، واستقبلت شباكه 9 أهداف.

وكان أكبر فوز شهدته تاريخ لقاءات الهلال وأبها من نصيب الهلال أيضًا، الذي حقق انتصارًا عريضًا بنتيجة (5-0) في مواجهة الدور الثاني من الدوري السعودي موسم 2006/2005.

موعد مباراة أبها والهلال والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المباراة، مساء بعد غدٍ الأحد، وذلك عند الساعة الثالثة والنصف ( 3:30 م ) بتوقيت السعودية، الثانية والنصف ( 2:30 م ) بتوقيت مصر، الثانية عشر والنصف ( 12:30 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة الهلال وأبها ، فلم يكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد بشكل رسمي عن القيادة التحكيمية للمباراة.

وستقوم كما المعتاد قنوات SSC الرياضية السعودية ببث أحداث اللقاء، عبر قناتي SSC1 SD و SSC1 HD .

أما عن معلق مباراة الهلال وأبها ، فلم تفصح شركة الرياضة السعودية بعد عن المعلق الرياضي الخاص بالمباراة، غير أن مصادر إعلامية تابعتها شبكة ثقفني أشارت إلى إسناد المهمة لكلًا من سمير المعيرفي وعبد العزيز السبر.

الخاتمة

تناولنا في السطور الماضية، أبرز التفاصيل حول موعد مباراة الهلال وأبها والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الناديين في الموسم الحالي من الدوري السعودي ، وكذلك تاريخ لقاءات الهلال وأبها في المشاركة الخامسة والثالثة على التوالي لفارس الجنوب في الدوري السعودي .