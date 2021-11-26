موعد مباراة الاهلي والنصر اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري السعودي

يستضيف ستاد الأمير عبد الله الفيصل مباراة النصر ضد الأهلي اليوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر 2021، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والذي يشهد مباراة قوية أخرى في نفس الجولة تجمع فريق التعاون على ملعبه ضد الفيحاء، لتستكمل مباريات الجولة التي انطلقت بالأمس وشهدت فوز الشباب على ملعبه ضد الرائد بثلاثية دون رد، ومباراة كبيرة جمعت الفتح مع ضمك وشهدت عشرة أهداف بعد أن انتهت بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لكل فريق، وينطلق موعد مباراة الاهلي والنصر اليوم في الثامنة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي ضد النصر في مباراة قوية يأمل فيها رفاق السومة تحقيق الفوز، والعودة لمسار الانتصارات من جديد، بعدما تلقى الخسارة في آخر مبارياته في الدوري في الجولة الماضية ضد فريق أبها خارج ملعبه بهدفين دون رد، ليفقد ثلاث نقاط هامة، بتلقيه الخسارة الثالثة هذا الموسم، ويتجمد رصيده عند 15 نقطة جمعها من خوض 12 مباراة، حقق فيها الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في ست مباريات، وخسر ثلاث مباريات، وكانت الخسارة ضد أبها هي الأولى للفريق في آخر خمس مباريات خاضها في الدوري حقق خلالها الفوز ضد كلاً من الاتفاق برباعية دون رد، وضد الطائي بهدفين مقابل هدف، وضد الباطن بهدف دون رد، وتعادل أمام الهلال بهدف لكل فريق، قبل خسارته ضد أبها.

النصر يأمل في تحقيق الفوز ضد أهلي جدة ليواصل زحفه نحو التقدم للأمام في الدوري، وتعويض جماهيره عن توديع بطولة دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي، بعد الخسارة ضد الهلال بهدفين مقابل هدف وحيد، كما أن موقفه حالياً في الدوري صعب بامتلاكه فقط 14 نقطة من خوض عشر مباريات، حقق خلالها الفوز في أربع مباريات فقط، وخسر أربع مباريات مثلها، وتعادل في مبارتين آخرها في الجولة الماضية خارج ملعبه ضد الرائد بهدفين لكل فريق، سجلهما للعالمي كلاً من تاليسكا، وعلي لاجامي.

جدول ترتيب الدوري السعودي الآن

موعد مباراة الاهلي والنصر اليوم

7:40 توقيت مكة المكرمة، العراق، سوريا، فلسطين، البحرين، واليمن.

6:40 توقيت مصر.

5:40 توقيت المغرب، والجزائر.

8:40 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاهلي