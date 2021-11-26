القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والنصر اليوم مجاناً في الدوري السعودي وموعد اللقاء

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والنصر اليوم في الدوري السعودي من أكثر ما يشغل بال الكثير من عشاق الكرة السعودية في مختلف أنحاء الوطن العربية، حيث ستكون الجماهير العربية على موعد مع واحدة من أهم مباريات الدوري السعودي لهذا الموسم، والتي تجمع بين إثنين من كبار الفرق السعودية، وسيحل نادي النصر ضيفاً ثقيلاً على أهلي جدة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لمصالحة جماهيره بعد النتيجة السيئة التي حققها الفريق خلال الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ومن خلال المقال نتعرف على أهم القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة الأهلي والنصر اليوم وموعد اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر اليوم

تتميز مواجهات الأهلي والنصر بالمتابعة الإعلامية والجماهيرية الكبيرة، وخاصة أن الفريقان يمتلكان جمهور كبير في مختلف أنحاء الوطن العربية، ويدخل نادي أهلي جدة مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز، ومصالحه جماهيره بعد الخسارة خلال الجولة الماضية من الدوري السعودي أمام فريق أبها ليتجمد رصيد الفريق عند النقطة 15 في المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي، وعلى الجانب الآخر فقد تعادل نادي النصر أمام الرائد في الجولة الماضي ليصل للنقطة 14 في المركز التاسع، ويعد تقارب النقاط بين الفريقين أحد الأسباب التي ستشغل من حماس هذا اللقاء الهام بين الفريقين.

موعد مباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الأهلي والنصر اليوم الجمعة الموافق 16 نوفمبر 2021 ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي في تمام الساعة السادسة وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، والسابعة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة وأربعون دقيقة بتوقيت أبوظبي على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، وستكون قناة SSC 1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر اليوم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والنصر اليوم مجاناً

يبحث عدد من الجماهير عن القنوات المجانية التي ستذيع ماتش الأهلي والنصر اليوم في الجولة 13 من الدوري السعودي، حيث ستكون المباراة منقولة من خلال قناة SSC HD 1، وهي قناة مشفرة، كما ستكون منقولة عبر تردد قناة SSC SD 1، والتي يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي عرب سات بشكل مجاني، كما يمكن لجميع الجماهير متابعة أحداث هذا اللقاء عبر الأنترنت بتقنية SD عن طريق خدمة شاهد.