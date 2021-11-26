موقف حمد الله النهائي مع النصر.. فسخ التعاقد أم قبول الاعتذار؟

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عمر شويل - جدة موقف حمد الله النهائي مع النصر، أكد مصدر مقرب من جانب إدارة نادي النصر السعودي، من خلال رئاسة السيد مسلي آل معمر، عن التطورات الأخيرة لازمة اللاعب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، وذلك على بعد تداول بعض الأحاديث التي تشير الي دراسة الاعتذار التي تم تقديمها من جانب المغربي وتراجع الإدارة عن القرار بفسخ التعاقد بين اللاعب والنادي، فخلال المرحلة السابقة نشبت بعض الخلافات بين اللاعب والإدارة والتي هاجم بها النادي، مما أي الي اتجاه الإدارة الي فسخ تعاقد اللاعب مع النادي ورحيله خلال هذه الفترة، ومن خلال موقعنا سنوضح لكم تفاصيل موقف حمد الله النهائي مع النصر.

موقف حمد الله النهائي مع النصر

فارس نجد، قد أعلن اليوم عن فض التعاقد مع اللاعب حمد الله من جانب طرف واحد، موضحًا: بأن إدارة النصر من خلال رئيسها مسلي آل معمر، عملت علي فسخ العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي ويرجع ذلك لسبب قانوني ومشروع للنادي، وذلك وفق بعض اللوائح التي ينص عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومن خلالها يحافظ النادي علي حقوقه المالية وكذلك القانونية أمام الجهات المعنية”.

وقد أوضح بأن إدارة النصر أنهت صفحة اللاعب حمد الله بصفة نهائية، حيث رفضت الإدارة التراجع عن القرار الخاص بفسخ التعاقد بالرغم من المحاولات الكبيرة التي قام بها المغربي من أجل الرجوع عن الموقف.

وجاءت هذه المحاولات باعتذار حمد لله بشكل رسمي للإدارة عن كافة التجاوزات التي تمت من خلاله في حق النادي، وقد تدخل عدد من الوسطاء من أجل العمل علي حل الأزمة، ولكن باءت جميع المحاولات بالفشل في ظل عدم رغبة الإدارة بالتراجع عن موقفها الذي أصبح خارج حسابات نادي النصر، وكان أخر ما قام به اللاعب هو توجيه ألفاظ غير لائقة إلى المدير التنفيذي الخاص بالنادي.

وفي تصريحات تخص اللاعب بأنه عمل علي حل الأزمة وفتح صفحة جديدة، مؤكدًا على رغبته بالاستمرار مع العالمي، قبل أن يتجه كل من شقيق اللاعب ووكليه بمهاجمة الإدارة واتهامها بالتخبط وعدم الاحترافية.

وقد أكدت إدارة النادي بأن لديها مباراة هامة ضد الأهلي ولا ترغب في تشتيت الفريق خلال تلك المواجهة، وأن موقف اللاعب انتهي مع النادي ولا رجعة فيه قولاً واحداً.