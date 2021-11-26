طريقة التقديم على كنف بنك التنمية الاجتماعية للأرامل والمطلقات 1443

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عمر شويل - جدة طريقة التقديم على كنف بنك التنمية الاجتماعية 1443 للأرامل والمطلقات بالمملكة العربية السعودية تعتبر من المواضيع الهامة التي يبحث عنها الكثير من نساء المملكة اللواتي فقدن أزواجهن أو طلقوا من أزواجهم، حيث يعتبر تمويل كنف من أهم وأفضل التمويلات التي تسهل على النساء المطلقات في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفف مِن أعباء الحياة الملقاة على عاتقهنّ بالإضافة إلى حِزمةٍ من المميزات والتسهيلات الهامة المصاحبة للتمويل، وللحصول على هذه المميزات يجب على النساء استيفاء كافة الشروط والأوراق الخاصّة بالحصول على هذا القرض، وفيما يلي سنتعرف على هذه الشروط بالتفصيل بالإضافة إلى شرح طريقة التقديم على كنف 1443 للأرامل والمطلقات.

مميزات قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية

يهتم الكثير من النساء بمعرفة طريقة التقديم على كنف من بنك التنمية الاجتماعية للاستفادة منه، حيث صمم هذا المنتج لمساعدة الفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال منحهم دعم مالي يصل إلى 30 ألف ريال يساعدهم على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من المميزات والتسهيلات الهامة الأخرى التي تؤدي بدورها في مساعدة النساء، وتنحصر هذه المميزات في النقاط التالية:

يتميز كنف بعدم وجود فوائد مالية أي يتم تسديد المبالغ المقترض فقط.

يصل مبلغ التمويل إلى 30 ألف ريال.

يمكن للنساء المطلقات والأرامل الذين لا يعلن أبناء الحصول على التمويل عند تتوافر شروط تمويل كنف.

يتميز التمويل بوجود فترات زمنية طويلة نسبيًا للسداد تصل ل60 شهراً.

كما يمكن إعفاء النساء من السداد في حالة الوفاة أو تعرض المقترضة لحادثة، مع ضرورة تقديم ما يثبت هذه الظروف.

لا يشترط على المتقدمة تقدّيم صك إعالة.

شروط الحصول على تمويل كنف للمطلقات

قم بنك التنمية الاجتماعية بوضع سياسة وشروط خاصة لابد من توافرها كاملةً للحصول على تمويل كنف، تختلف هذه الشروط عن غيرها من الشروط الخاصة بالتمويلات الأخرى مثل تمويل الأسرة وتمويل الزواج وتمويل نفاذ، حيث يجب على المتقدمة أن تكون موظفة حكومية في أي من المؤسسات الحكومية وذلك لتقديم جهة عملها ككفيل، وفي حالة كون المتقدمة غير عاملة فلابد من توافر كفيل يقدم كضامن للبنك لحصولها على التمويل، بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى التي تتمثل فيما يلي:

أن تكون المواطنة المتقدمة سعودية الجنسية.

أولاً يجب ألا يقل عمر المتقدمة عن 25 سنة وألا يزيد عن 55 سنة.

يجب أن تكون المتقدمة بطلب للحصول على القرض مطلقة أو أرملة دون اشتراط إعالة أبناء.

يشترط أن تكون موظّفة في إحدى الجهات أو المؤسسات الحكوميّة بالملكة العربية السعودية.

كما يجب ألا يزيد الدخل الشهري لها عن 12,500 ريال سعودي.

في حالة عمل المتقدمة في القطاع الخاص أو لا تعمل فلابد من توافر كفيل سعودي موظفاً في أي من المؤسسات الحكومية.

يشترط ألا يزيد سنّ الكفيل عَن 55سنة.

يجب أن يكون راتب الكفيل كافيًا لِسداد القسط الشهري في حالة تخلّف العميل.

كما يمكن للعميل أن يقوم برهن عقار كمنزل أو شقة ككفيل له بشرطَ ألا تقل قيمة العقار عن قيمة القرض.

بعد الانتهاء من الإطلاع على الشروط سنتعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على القرض والتي تتمثل في الآتي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصّة المتقدمة.

العنوان الوطني.

رقم حساب الآيبان للمتقدمة وللكفيل في حالة وجود كفيل.

رقم الهاتف الجوال المسجل في أبشر.

طريقة التقديم على قرض كنف 1443

وأخيراً قد وصلنا إلى الخطوة الأخيرة وهي التقديم عبر الموقع الرسمي لمنصة بنك التنمية الاجتماعية والتي تتمثل خطواتها في النقاط التالية:

أولاً قم بفتح الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “ منتجاتنا “، ومنها قم باختيار أيقونة “ منتجات الأفراد “، ومن ثم قم باختيار أيقونة “ التمويل الاجتماعي “.

“، ومنها قم باختيار أيقونة “ “، ومن ثم قم باختيار أيقونة “ “. سيتم الانتقال إلى تبويب منتجات التمويل الاجتماعي الذي يقدمه البنك قم باختيار مُنتج “ تمويل كنف “.

“. ثم بالضغط على زر “ التقديم الإلكتروني “.

“. سوف يتم الانتقال إلى صفحة إدخال بيانات المتقدم قم بتسجيل البيانات بشكل دقيق وهي (رقم الهوية – تاريخ الميلاد).

ثم بالضغط على زر “التحقق من المعلومات”، سيقوم النظام بمطابقة البيانات المُدخلة للمتقدم عبرَ بيانات المواطن التي يتضمنها مركز المعلومات الوطني.

عند التأكد من صحة البيانات قم بإكمال البيانات المطلوبة للتقديم على قرض كنف والتي تتمثل في (العنوان الوطني – رقم حساب الآبيان – رقم الجوال).

ثم قم بتحديد موعد إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة عبر البريد.

عند الانتهاء من تقديم الأوراق سيقوم البنك بمراجعة الطلب، في حالة الموافقة علية سيقوم البنك بتحديد موعد صرف مبلغ التمويل إلى حساب العميل، ولابد من دفع الأقساط بانتظام.

وبذلك نكون قد قدمنا شرح تفصيلي ووافي لطريقة التقديم على كنف للمطلقات والأرامل 1443، بالإضافة إلى شرح أهمّ الشروط اللازم توفّرها للحصول على القرض، علاوة على ذلك قمنا يعرض الأوراق المطلوبة لتقديم الخِدمة للمتقدمات.