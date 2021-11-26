نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم 27\11\2021 والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي في الأنفيلد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون القادمة، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 27\11\2021، حيث يستضيف استاد آنفيلد مباراة ليفربول القادمة في الدوري ضد ساوثهامتون، لحساب الأسبوع الثالث عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، مباراة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، حيث المتعة والقوة والإثارة الموجودة في الدوري الإنجليزي.

يدخل الريدز المباراة باحثاً عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط، والاقتراب من تشيلسي المتصدر للدوري برصيد 29 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الليفر صاحب المركز الثالث برصيد 25 نقطة، ليفربول تحت قيادة مدربه الكبير الألماني يورجن كلوب قد استطاع الفوز في 7 مباريات من 12 مباراة خاضها الفريق في الدوري حتى الآن، وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر سوى مباراة واحدة ضد وست هام يونايتد في الأسبوع ال11 من الدوري، كتيبة محمد صلاح ورفاقه تسعى لمواصلة الضغط على تشيلسي المتصدر.

في المقابل يدخل ساوثهامتون المباراة برغبة في الفوز وتحقيق مفاجئة كبيرة في الآنفيلد، ويحتل ساوثهامتون المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة من 12 مباراة، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 وخسر 4 مباريات، لذلك لن تكون مباراة سهلة كعادة الدوري الإنجليزي، ومن المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة، ومليئة بالندية والرغبة في تحقيق الانتصار والثلاث نقاط من كلا الفريقين.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون

يحتضن الآنفيلد مباراة ليفربول ضد ساوثهامتون القادمة في الدوري السبت الموافق 27\11\2021، لحساب الجولة ال13 من عمر البريميرليج، وسوف تنطلق صافرة حكم المباراة حسب التوقيتات التالية:

15:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

16:00:- الرابعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والكويت والبحرين وقطر والأردن وفلسطين ولبنان.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامتون، سؤال تبحث عن إجابة وتردد كثيراً في مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث “جوجل”، ومن المعروف للجميع أن شبكة قنوات بي إن سبورت، هي المالكة لحقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الوطن العربي وشمال أفريقيا، وعليه فسوف يتم نقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

بطاقة مباراة ليفربول ضد ساوثهامتون