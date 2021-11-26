نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والطائي وما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في دوري محمد بن سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة موعد مباراة الاتحاد والطائي القادمة، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 27\11\2021، حيث يستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، أحداث مباراة الاتحاد القادمة في الدوري ضد الطائي، وذلك لحساب الأسبوع الثالث عشر من عمر الدوري السعودي الممتاز، مباراة ينتظرها جمهور وعشاق النمور لاستعادة الصدارة من جديد.

يدخل العميد المباراة ساعياً نحو الفوز واقتناص الثلاث نقاط ومعه اقتناص صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل النمور المركز الثالث برصيد 23 نقطة لكن من 11 مباراة، فقد استطاع تحقيق الفوز في 7 مباريات، بينما تعدل في مبارتين وتجرع كأس الهزيمة في مبارتين، جماهير العميد لا ترضى بغير الفوز والحصول على الثلاث نقاط، واستعادة الصدارة مرة أخرى على حساب الطائي.

من ناحية أخرى يسعى الطائي لتحقيق مفاجئة كبيرة بالفوز على النمور والحصول على نقاط المباراة، وتعديل ترتيبه المتأخر بجدول الدوري، لكن المهمة صعبة وأمام فريق قوي يمتلك من النجوم الكثير، يحتل الطائي المركز السادس عشر والأخير بجدول الدوري برصيد 10 نقاط، بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر 7 مباريات كاملة، لذلك نستطيع أن نطلق على المباراة مباراة الوصول إلى القمة والهروب من القاع، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة، ومليئة بالندية والرغبة في تحقيق الفوز من كلا الفريقين.

موعد مباراة الاتحاد والطائي

يحتضن ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، مباراة الطائي القادمة في الدوري ضد الاتحاد، والتي ستنطلق أحداثها اليوم السبت الموافق 27\11\2021، لحساب الأسبوع الثالث عشر من عمر دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

18:40:- السادسة وأربعون مساءً دقيقة بتوقيت القاهرة.

19:40:- السابعة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

20:40:- الثامنة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية، حقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، لذلك سيتم نقل مباراة الاتحاد ضد الطائي القادمة في الدوري على قناة ssc1 sd، hd.

بطاقة المباراة