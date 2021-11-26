اليمن يهزم العراق ويحقق أول ثلاث نقاط

اليمن يهزم العراق ويحقق أول ثلاث نقاطحقق المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم فوزاً مهماً على نظيره العراقي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، اليوم، على ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة ضمن منافسات بطولة غرب آسيا للشباب المقامة في العراق.

وسجل اللاعب حمزة محروس الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 79 من زمن الشوط الثاني.

وبهذا الفوز حصد المنتخب الوطني للشباب أول ثلاث نقاط له، حيث خسر أمام الكويت وفلسطين، فيما تجمد رصيد منتخب العراق عند 6 نقاط.

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني للشباب مباراته الأخيرة أمام المنتخب البحريني يوم الأحد القادم.