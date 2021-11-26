نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأردن ولبنان للشباب 27\11\2021 والقنوات الناقلة الجولة الثالثة بطولة غرب أسيا للشباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة الأردن ولبنان للشباب القادمة، والمقرر لها اليوم السبت الموافق السابع والعشرون من نوفمبر الحالي 2021، حيث يستضيف استاد ملعب فرانسو حريري أحداث مباراة شباب الأردن القادمة ضد شباب لبنان، لحساب الجولة الثالثة من بطولة اتحاد غرب أسيا للشباب.

يدخل شباب النشامى المباراة برغبة قوية نحو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، والحصول على بطاقة التأهل للمباراة النهائية ليلاقي أول المجموعة الأولى، يتصدر شباب الأردن صدارة المجموعة الثانية بعد أن حقق الفوز على منتخب الإمارات بنتيجة هدفين دون رد، وفي الجولة الثانية استطاع الفوز بنفس النتيجة على منتخب سوريا، ليصل إلى النقطة السادسة من مبارتين ويكفيه التعادل مع لبنان حتى يتأهل للمباراة النهائية، قدم منتخب النشامى للشباب مستوى رائع في هذه البطولة، يؤكد أن كرة القدم في الأردن تسير بخطى ثابتة في الفترة الحالية.

في المقابل يدخل منتخب لبنان للشباب المباراة ولا بديل أمامهم سوى الفوز بالمباراة، حتى يتمكنوا من التأهل للمباراة النهائية، فبحسب نظام البطولة يصعد أول كل مجموعة فقط للمباراة النهائية، لذلك منتخب لبنان مطالب بالفوز في مباراته القادمة ضد الأردن، حتى يحجز مكان له في نهائي بطولة غرب أسيا للشباب، يحتل منتخب لبنان للشباب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى ضد منتخب سوريا، وتعادل في المباراة الثانية ضد الإمارات، لذلك من المتوقع أن تكون مباراة قوية ومثيرة، وتتسم بالندية والإصرار على تحقيق الفوز من كلا المنتخبين.

موعد مباراة الأردن ولبنان للشباب

يحتضن استاد فرانسو حريري أحداث مباراة شباب لبنان ضد شباب الأردن القادمة، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 27\11\2021، لحساب الجولة الثالثة من منافسات بطولة اتحاد غرب أسيا للشباب، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والأردن ولبنان، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة الأردن ولبنان للشباب؟

سوف يتم نقل المباراة عبر شاشة قناة دبي الرياضية الثالثة. وقناة الرابعة العراقية الرياضية. لذلك ازداد البحث عن تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية وقناة دبي الرياضية.

بطاقة المباراة