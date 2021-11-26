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محمد سياف - ابو ظبي - تغادر بعثة منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ، مطار القاهرة على متن طائرة خاصة إلى العاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك من أجل المشاركة في بطولة كأس العرب، والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021 وحتى يوم السبت الموافق 18 ديسمبر المقبل، حيث سيشارك في تلك البطولة عدد 16 منتخب من المنتخبات العربية تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العرب وتردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة

تقسم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب إلى 16 منتخب عربي من 16 دولة عربية موزعين على أربع مجموعات وذلك كالتالي:-

المجموعة الأولي وتضم منتخبات قطر، العراق، عمان، البحرين.

المجموعة الثانية وتضم منتخبات تونس، الامارات، سوريا، موريتانيا.

المجموعة الثالثة وتضم منتخبات المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين.

المجموعة الرابعة وتضم منتخبات مصر، الجزائر، لبنان، السودان.

ومن المقرر أن تكون مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العرب وذلك كالتالي:-

التاريخ الموعد المباريات الأربعاء 1 ديسمبر2021 الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة مصر ضد لبنان السبت 4 ديسمبر 2021 السادسة مساءً بتوقيت القاهرة مصر ضد السودان الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة مصر ضد الجزائر

وقد أهتمت المنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم بقطر، المشاركة في هذه البطولة، حيث أن كل المنتخبات الأفريقية المشاركة في تلك البطولة تنتظر المباراة الفاصلة والتي سوف يتحدد في ضوئها المنتحبات المشاركة بالفعل في بطولة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة عن قارة إفريقيا، حيث سيقوم الاتحاد الأفريقي بتحديد مواعيد المباريات الفاصلة والتي سوف يتحدد على أساسها الفرق المتأهلة عن قارة إفريقيا للمشاركة في بطولة كأس العالم بقطر.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لبطولة كأس العرب في قطر:-

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث 12604 أفقي 27500 3/2 DVB-S2

كما أن مباريات كأس العرب تعد فرصة لدولة قطر للاستعداد لبطولة كأس العالم المقبلة والتي سوف تقام على أراضيها ولأول مرة في تاريخها عام 2022.