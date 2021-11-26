انت الان تتابع تفاصيل خبر مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العرب وتردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تغادر بعثة منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ، مطار القاهرة على متن طائرة خاصة إلى العاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك من أجل المشاركة في بطولة كأس العرب، والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021 وحتى يوم السبت الموافق 18 ديسمبر المقبل، حيث سيشارك في تلك البطولة عدد 16 منتخب من المنتخبات العربية تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.
مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العرب وتردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة
تقسم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب إلى 16 منتخب عربي من 16 دولة عربية موزعين على أربع مجموعات وذلك كالتالي:-
- المجموعة الأولي وتضم منتخبات قطر، العراق، عمان، البحرين.
- المجموعة الثانية وتضم منتخبات تونس، الامارات، سوريا، موريتانيا.
- المجموعة الثالثة وتضم منتخبات المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين.
- المجموعة الرابعة وتضم منتخبات مصر، الجزائر، لبنان، السودان.
ومن المقرر أن تكون مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العرب وذلك كالتالي:-
|التاريخ
|الموعد
|المباريات
|الأربعاء 1 ديسمبر2021
|الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة
|مصر ضد لبنان
|السبت 4 ديسمبر 2021
|السادسة مساءً بتوقيت القاهرة
|مصر ضد السودان
|الثلاثاء 7 ديسمبر 2021
|التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة
|مصر ضد الجزائر
وقد أهتمت المنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم بقطر، المشاركة في هذه البطولة، حيث أن كل المنتخبات الأفريقية المشاركة في تلك البطولة تنتظر المباراة الفاصلة والتي سوف يتحدد في ضوئها المنتحبات المشاركة بالفعل في بطولة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة عن قارة إفريقيا، حيث سيقوم الاتحاد الأفريقي بتحديد مواعيد المباريات الفاصلة والتي سوف يتحدد على أساسها الفرق المتأهلة عن قارة إفريقيا للمشاركة في بطولة كأس العالم بقطر.
تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لبطولة كأس العرب في قطر:-
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|إشارة إرسال البث
|12604
|أفقي
|27500
|3/2
|DVB-S2
كما أن مباريات كأس العرب تعد فرصة لدولة قطر للاستعداد لبطولة كأس العالم المقبلة والتي سوف تقام على أراضيها ولأول مرة في تاريخها عام 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العرب وتردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.