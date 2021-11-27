انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة النادي الأهلي الجديد 2022 على النايل سات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الكثير من جماهير عشاق القلعة الحمراء النادي الأهلي عن متابعة قناة النادي حتي يتسنى لهم متابعة أهم الأخبار والبرامج التي تبث حصريا عبر القناة، بالإضافة إلى بث بعض المباريات الودية التي يخوضها الفريق الأول لكرة القدم، وأهم المقابلات مع نجوم الفريق، ومتابعة الأستديو التحليلي للمباريات الذي يقدمه الكابتن أيمن شوقي ومعه لفيف من المحلليين مثل علاء ميهوب وهاني رمزي وشريف عبدالمنعم وهشام حنفي مجدي طلبه وهاني العجيزي.

بالإضافة إلى بث بعض المباريات للفريق الأول لكرة القدم، تقوم قناة النادي الأهلي بتقديم خدمة مشاهدة مباريات النادي الأهلي في الألعاب الجماعية الآخري مثل كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة، بالإضافة إلى الألعاب الفردية، ويقوم بتقديم وتحليل تلك الألعاب عبر شاشة القناة الكابتن هيثم السعيد نجم كرة السلة السابق.

تردد قناة النادي الأهلي الجديد 2022 على النايل سات