انت الان تتابع تفاصيل خبر فوز الكابتن محمود الخطيب رئيسا للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات قادمة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تمكن الكابتن محمود الخطيب من الفوز برئاسة النادي الأهلي بفترة رئاسة جديدة لمدة أربعة سنوات قادمة حتى 2025 بعدما نجح في كسب ثقة الجمعية العمومية بالنادي الأهلي وحصل على أعلى الأصوات، كانت الجمعية العمومية العمومية قد إكتملت اليوم بحضور أكثر من 10% من الأعضاء أو ما يزيد عن 5000 عضو، بعد فشل إكتمال النصاب القانوني بالأمس في الوصول إلى حضور 50%+1.

الجدير بالذكر فقد توافد أعضاء الجمعية العمومية منذ الصاح الباكر إلى مقر النادي الأهلي للإدلاء بأصواتهم في إختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال الفترة القادمة، ونظرا لزيادة الإقبال على التصويت في أخر الوقت تم مد فترة التصويت لتنتهي عند الساعة السابعة والنصف مساءا بدلا من الساعة السابعة.

وتنافس على مقعد الرئاسة الكابتن محمود الخطيب وخالد سليمان، وعلى مقعد نائب الرئيس العامري فاروق منفردا، وعلى أمانة الصندوق خالد مرتجي وخالد الدرندلي، وعلى مقاعد الأعضاء تنافس 10 أعضاء هم محمد الغزاوى محمد شوقي حسام غالي، محمد الدماطي وخالد عبدالقادر ومهند مجدي ومحد سراج ومحمد أبو العزايم وأحمد غيط ومنار سعيد، وعلى عضوية الشباب تحت السن عمر ربيع ياسين ومى عاطف ومحمد الجارحي وعبدالله ضياء ومحمد رأفت.

يذكر أن تم حضور لفيف من لاعبي الأهلى القدامي للإدلاء بأصواتهم وعلى رأسهم عماد متعب لاعب الأهلي السابق، وظهر في مساندة قوية لقائمة محمود الخطيب بالكامل، كما حضر عصام الحضري حارس الأهلي السابق، وحضر الكابتن وليد صلاح الدين، بالإضافة إلى الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق وغيرهم من نجوم الأهلي السابقين.