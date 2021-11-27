نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي على جميع الأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم، تعود منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع واحدة من المباريات الهامة والقوية بالنسبة لفريق الريدز، والذي يستقبل فريق ساوثهامبتون على ملعبه ووسط جماهيره في مباراة ينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم، والجماهير العربية بشكل خاص لمتابعة النجم المصري محمد صلاح، والذي يقود هجوم الريدز في الموسم الحالي، ومن خلال المقال نتعرف على أهم القنوات المفتوحة التي ستذيع مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الإنجليزي، وموعد اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم

يدخل ليفربول لقاء اليوم من أجل تحقيق فوز مهم له في ظل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث يحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 26 نقطة، وبفارع 4 نقاط عن فريق تشيلسي متصدر الدوري برصيد 29 نقطة، وسيحاول الريدز تحقيق الانتصار من أجل الاقتراب من تشيلسي، والانتقال للمركز الثاني.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون توقيت مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم السبت الموافق 27 نوفمبر 2021 في إطار مباريات الجولة الـ13 من عمر الدوري الإنجليزي لكرة القدم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي على ملعب الانفيلد معقل فريق ليفربول ووسط جماهيره، وستكون قناة بي ان سبورت بريميوم HD 1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم أمام ساوثهامبتون بتعليق خالد الحدي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون مجاناً

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم في كل مكان عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي، حيث نقدم لجميع متابعينا تردد القنوات المفتوحة التي ستنقل ماتش ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي ضد فريق ساوثهامبتون على جميع الأقمار الصناعية، وهي: