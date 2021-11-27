نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق وعمان في كأس العرب القادمة 2021/11/30 والقنوات المفتوحة الناقلة كأس العرب في المقال التالي
تترقب الجماهير العربية أنطلاق مباريات كأس العرب، فيفا قطر 2022 وأول لقاءات البطولة هو موعد مباراة العراق وعمان، المقرر لها الثلاثاء الموافق 2021/11/30 على ملعب أستاد الجنوب، تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، تنقل جميع المباريات من خلال قنوات بي إن سبورت القطرية وقناة الكأس، البطولة العربية رقم 23 تختلف عن البطولات السابقة، فهي تحت تنظيم ومتابعة وأشراف من الاتحاد الدولي لكرة القدم لأول مرة في تاريخها، لذا فالمشاركة في البطولة ذات العوائد المالية الضخمة أصبحت ضرورة للمنتخبات العربية، الباحثة عن تجهيز لاعبيها لتصفيات المونديال.
موعد مباراة العراق وعمان
- 13.00 الواحدة ظهراً بتوقيت غرينتش.
- 14.00 بتوقيت كلاً من “تونس، الجزائر، المغرب”.
- 15.00 الثالثة بتوقيت دول “مصر، السودان، ليبيا”.
- 16.00 بتوقيت “السعودية، العراق، سوريا، الكويت، قطر”.
- 17.00 الخامسة بتوقيت “دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان”.
المنتخبات المشاركة في البطولة
|المجموعة
|المنتخبات
|الأولى
|قطر، العراق، عمان، البحرين
|الثانية
|تونس، موريتانيا، الإمارات، سوريا
|الثالثة
|السعودية، المغرب، الأردن، فلسطين
|الرابعة
|مصر، الجزائر، لبنان، السودان
القنوات الناقلة كأس العرب بقطر
تنقل جميع مباريات البطولة عبر قنوات bein sports hd القطرية، وقنوات الكأس بصورة حصرية، وسوف يتم بث المباريات على القناة المفتوحة لجميع الدول العربية مجاناً.
مباراة العراق وعمان
تقابل المنتخبين في العديد من اللقاءات كأن أغلبها في بطولة مجلس التعاون الخليجي، فقبل هذا اللقاء لعب المنتخبين 23 مباراة، كانت الغلبة لصالح أسود الرافدين المنتخب العراقي، فقد فاز في 10 مباريا، وفازت سلطنة عمان في 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 9 مواجهات بين المنتخبين، يدخل أسود الرافدين اللقاء وهم محملين بتاريخ كبير في البطولة، فالعراق أكثر المنتخبات حصولاً على اللقب ب 4 مرات ثم يأتي المنتخب السعودي بلقبين.
بطاقة المباراة
|المباراة
|العراق * سلطنة عُمان
|البطولة
|الجولة الأولى من كأس العرب قطر 2022
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء القادم الموافق 2021/11/30 الساعة الرابعة بتوقيت السعودية والعراق، الخامسة بتوقيت سلطنة عمان
|الملعب
|ملعب استاد الجنوب
|القنوات الناقلة
|قنوات بي إن القطرية، قناة الكأس
وإلي هنا نأتي إلي نهاية المقال، ونرجو أن نكون قد قدمنا معلومة مفيدة لمتابعي موقعكم ثقفني، في الدول العربية من المحيط إلي الخليج محبي كرة القدم.
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