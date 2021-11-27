موعد مباراة العراق وعمان في كأس العرب القادمة 2021/11/30 والقنوات المفتوحة الناقلة كأس العرب

تترقب الجماهير العربية أنطلاق مباريات كأس العرب، فيفا قطر 2022 وأول لقاءات البطولة هو موعد مباراة العراق وعمان، المقرر لها الثلاثاء الموافق 2021/11/30 على ملعب أستاد الجنوب، تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، تنقل جميع المباريات من خلال قنوات بي إن سبورت القطرية وقناة الكأس، البطولة العربية رقم 23 تختلف عن البطولات السابقة، فهي تحت تنظيم ومتابعة وأشراف من الاتحاد الدولي لكرة القدم لأول مرة في تاريخها، لذا فالمشاركة في البطولة ذات العوائد المالية الضخمة أصبحت ضرورة للمنتخبات العربية، الباحثة عن تجهيز لاعبيها لتصفيات المونديال.

موعد مباراة العراق وعمان

13.00 الواحدة ظهراً بتوقيت غرينتش.

14.00 بتوقيت كلاً من “تونس، الجزائر، المغرب”.

15.00 الثالثة بتوقيت دول “مصر، السودان، ليبيا”.

16.00 بتوقيت “السعودية، العراق، سوريا، الكويت، قطر”.

17.00 الخامسة بتوقيت “دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان”.

المنتخبات المشاركة في البطولة