انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول مع ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف اليوم نادى ليفربول نادي ساوثهامبتون في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب الأنفيلد بمدينة ليفربول، ويحاول يورجن كلوب إستغلال الحالة المعنوية العالية للفريق بعد الفوز على بورتو البرتغالي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بهدفين نظيفين، وتحقيق العلامة من الفوز في خمس مباريات متتالية والتأهل للدور المقبل.

ويملك نادي ليفربول 25 نقطة في المركز الثالث من الفوز في سبعة مبارايات، والتعادل في أربعة مباريات، والهزيمة في مباراة واحدة، ويملك نادي ساوثهامبتون خمسة عشر نقطة في المركز الثالث عشر من الفوز في ثلاث مبارايات، والتعادل في خمسة مباريات، والهزيمة في أربعة مباريات بجدول ترتيب الدوري، ويأمل الفريقان في الفوز بالمباراة وإحراز الثلاث نقاط.

التشكيل المتوقع لنادي ليفربول

يبدأ المدير الفني يورجن كلوب لنادي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

رباعي خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتى – أندرو روبرتسون

خط الوسط المدافع: فابينهو – جوردن هندرسون

خط الوسط الهجومي: ساديو ماني- محمد صلاح – تياجو ألكنتارا

خط الهجوم: دييجو جوتا

ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين: جويل ماتيب – كويمين كيليهر – فيليبس – أوكسلاد تشامبرلين – تايلر مورتون – تاكيمي ميانمينو –روبرت فيرمينهو

التشكيل المتوقع لنادي ساوثهامبتون

يبدأ المدير الفني رالف هاسنهوتل لنادي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إليكس مكارثي

رباعي خط الدفاع: كيل والكر بيترز – جان بيدناريك – محمد سالسيو عبدالكريم – جيمسس وارد براوز

خط الوسط المدافع: أوريول – روميو – إبراهيم ديالو

خط الوسط الهجومي: فالنتينو ليفرمانتوا – آدم أرمسترونج – محمد اليونسى

خط الهجوم: تشي أدامز

ويجلس على مقاعد البدلاء فيجنوفيتش – رومان بيرود – يان فاليري – ويل سمالبون – ثيو والكوت – شين لونج – أرماندو بروخا – ناثان تيلا – ليانكو.

تفاصيل المباراة:

طرفي المباراة: ليفربول مع ساوثهامبتون

موعد المباراة: السبت 27 نوفمبر

توقيت المباراة: الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة

ملعب المباراة: الأنفيلد

القنوات الناقلة: بي ان سبورت بريميوم 1

معلق المباراة: خالد الحدى