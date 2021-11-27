جدول مباريات تصفيات كأس العالم آسيا 2022

جدول مباريات تصفيات كأس العالم آسيا، يتابع الكثير من محبي الرياضة حول العالم مباريات كأس العالم بآسيا وينتظرون بشدة الإعلان عن جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022، من أجل معرفة الفرق التي ستواجه بعضها وكذلك معرفة موعد تلك المباريات، ونعرفكم فيما يلي على المزيد من تفاصيل مباريات كأس العالم 2022 آسيا.

تقسيم بطولة كأس العالم 2022

من أشهر المباريات في كرة القدم هي مباريات بطولة كأس العالم التي تتم كل أربع سنوات فقط، لتكون شاملة لجميع القارات حيث يتم اختيار عدد معين من الفرق والأشخاص من أجل المشاركة في تلك المباريات، مع العلم أنها تكون شاملة للعديد من المنتخبات العظيمة والتي يشجعها الكثير من الأشخاص حول العالم، ويتم إجراء المباريات بين المنتخبات المختلفة من كل قارة وإتمام التصفيات بينها وتحديد الفرق التي ستشارك في المباريات ضد بعضها، ويبدؤون في المواجهات حتى خروج الفرق بشكل تدريجي والفائز النهائي والمتبقي من تلك الفرق يكون هو الفائز باللقب.

وتم تقسيم عدد المنتخبات والفرق المشاركة بهذا الشكل:

عدد المنتخبات من قارة أوروبا هم ثلاثة عشر منتخب.

والمنتخبات المشاركة من قارة أفريقيا هم خمسة منتخبات.

أما منتخبات أمريكا الجنوبية فهم أربع منتخبات.

وقارة آسيا يشارك منها حوالي أربع أو خمس منتخبات.

ومن قارة أوقيانوسيا يشارك منتخب واحد فقط.

وأمريكا الشمالية يشارك منها عدد ثلاث أو أربع منتخبات.

مباريات تصفيات كأس العالم 2022 بآسيا

وقام الاتحاد الكروي الأسيوي بالإعلان عن مباريات كأس العالم في التصفيات المتبقية، حيث قد تم الانتهاء من حوالي ست جولات في الدور الثالث، وأما عن المباريات المتبقية: