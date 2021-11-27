- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات تصفيات كأس العالم آسيا 2022 في المقال التالي
جدول مباريات تصفيات كأس العالم آسيا، يتابع الكثير من محبي الرياضة حول العالم مباريات كأس العالم بآسيا وينتظرون بشدة الإعلان عن جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022، من أجل معرفة الفرق التي ستواجه بعضها وكذلك معرفة موعد تلك المباريات، ونعرفكم فيما يلي على المزيد من تفاصيل مباريات كأس العالم 2022 آسيا.
تقسيم بطولة كأس العالم 2022
من أشهر المباريات في كرة القدم هي مباريات بطولة كأس العالم التي تتم كل أربع سنوات فقط، لتكون شاملة لجميع القارات حيث يتم اختيار عدد معين من الفرق والأشخاص من أجل المشاركة في تلك المباريات، مع العلم أنها تكون شاملة للعديد من المنتخبات العظيمة والتي يشجعها الكثير من الأشخاص حول العالم، ويتم إجراء المباريات بين المنتخبات المختلفة من كل قارة وإتمام التصفيات بينها وتحديد الفرق التي ستشارك في المباريات ضد بعضها، ويبدؤون في المواجهات حتى خروج الفرق بشكل تدريجي والفائز النهائي والمتبقي من تلك الفرق يكون هو الفائز باللقب.
وتم تقسيم عدد المنتخبات والفرق المشاركة بهذا الشكل:
- عدد المنتخبات من قارة أوروبا هم ثلاثة عشر منتخب.
- والمنتخبات المشاركة من قارة أفريقيا هم خمسة منتخبات.
- أما منتخبات أمريكا الجنوبية فهم أربع منتخبات.
- وقارة آسيا يشارك منها حوالي أربع أو خمس منتخبات.
- ومن قارة أوقيانوسيا يشارك منتخب واحد فقط.
- وأمريكا الشمالية يشارك منها عدد ثلاث أو أربع منتخبات.
مباريات تصفيات كأس العالم 2022 بآسيا
وقام الاتحاد الكروي الأسيوي بالإعلان عن مباريات كأس العالم في التصفيات المتبقية، حيث قد تم الانتهاء من حوالي ست جولات في الدور الثالث، وأما عن المباريات المتبقية:
- الجولة السابعة من مباريات كأس العالم بآسيا في السابع والعشرين من يناير 2022، وبها استراليا مقابل فيتنام، وكوريا الجنوبية مقابل لبنان، وسوريا مقابل الإمارات، والصين مقابل اليابان، والعراق مقابل إيران، وعمان مقابل السعودية.
- والجولة الثامنة من المباريات في الأول من فبراير 2022، وبها السعودية مقابل اليابان، وكوريا الجنوبية مقابل سوريا، والإمارات مقابل إيران، والعراق مقابل لبنان، والصين مقابل فيتنام، واستراليا مقابل عمان.
- والجولة التاسعة في الرابع والعشرين من شهر مارس 2022، وبها سوريا مقابل لبنان، واليابان مقابل استراليا، والإمارات مقابل العراق، والصين مقابل السعودية، وعمان مقابل فيتنام، إيران مقابل لبنان، وإيران مقابل كوريا الجنوبية، واستراليا مقابل السعودية.
- والجولة العاشرة في التاسع والعشرين من شهر مارس.
- يتبقى الدور الرابع وبه مباراة واحدة فقط تحدد في شهر مايو أو يونيو.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جدول مباريات تصفيات كأس العالم آسيا 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.