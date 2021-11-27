نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ضربة البداية” موعد مباراة قطر والبحرين في كأس العرب 2021/11/30 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي
يستضيف ملعب البيت المونديالي الجديد موعد مباراة قطر والبحرين، ضمن مباريات الجولة الأولى في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر، في الفترة من 2021/11/30 حتى يوم 2021/12/18، لأول مرة في تاريخ البطولة العربية تدرج تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، البطولة تحمل رقم 23 في تاريخها يتبارى فيها 16 منتخب عربي، مقسمين إلي 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، تلعب قطر في المجموعة الأولى التي تضم، “قطر، البحرين، العراق، سلطنة عمان” اللقاء سوف يذاع على قنوات بي إن والكأس القطرية بصورة حصرية، وفيما يلي الموعد وتفاصيل المباراة.
موعد مباراة قطر والبحرين
- 16.30 : الرابعة والنصف بتوقيت غرينتش.
- 17.30 : الخامسة والنصف بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.
- 18.30 : السادسة والنصف بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.
- 19.30 : السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، العراق، سوريا.
- 20.30 : الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الأمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.
مباراة قطر والبحرين القادمة
تقابل المنتخبين في 31 مباراة قبل هذا اللقاء سواء مباريات دولية أو ودية، في العديد من البطولات منها كأس مجلس التعاون الخليجي، تصفيات مونديال العالم، مباريات كأس الأمم الأسيوية والتكافؤ سمت اللقاءات، فقد حقق المنتخب القطري الفوز في 6 مباريات، بينما فاز المنتخب البحريني في 7 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 18 مباراة جمعت بين الفريقين.
قائمة منتخب قطر في البطولة العربية
- حراسة المرمى : يوسف حسن، مشعل برشيم، سعد الشيب.
- خط الدفاع : طارق سليمان، عبد العزيز حاتم، عبد الكريم حسن، على أسد، بسام الراوي، بيدور، مصعب خضر، همام الأمين.
- الوسط : حسن الهيدوس، خالد منير، محمد مونتاري، عاصم مادو، كريم بوضياف، محمد وعد، عبد الله الأحرق.
- خط الهجوم ” إسماعيل محمد، بوعلام خوخي، أحمد علاء الدين، المعز علي، أكرم عفيف.
قائمة منتخب البحرين في كأس العرب
- حراسة المرمى : سيد محمد جعفر، سيد شبر علوي، عمار محمد.
- الدفاع : راشد الحوطي، وليد الحيام، أحمد بوغمار، سيد مهدي باقر، أحمد نبيل، سيد رضا عيسى، عباس عياد.
- الوسط : مهدي حميدان، علي مدن، سيد ضياء سعد، عبد الوهاب المالود، محمد الحردان، كميل الأسود، جاسم الشيخ، عباس العصفور، محمد جاسم مرهون.
- الهجوم : إسماعيل عبد اللطيف، محمد سعد الرميحي، مهدي عبد الجبار.
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