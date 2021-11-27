موعد مباراة الإمارات وسوريا في كأس العرب 2021/11/30 والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة والقائمة

يستقبل ملعب 974 في قطر موعد مباراة الإمارات وسوريا، في الجولة الأولى من مباريات بطولة كأس العرب النسخة 23، بعد غياب 9 سنوات للبطولة تعود في ثوبها الجديد تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بجوائز قيمة فصاحب المركز الأول يحصل على جائزة بقيمة 5 مليون دولار، وكذالك هناك جوائز لكل المنتخبات التي ستشارك في البطولة بقيمة 750 ألف دولار، المباراة في البطولة العربية تختلف عن مباريات تصفيات المونديال التي تعادل فيها المنتخبين، ويحاربان من أجل الحصول على المقعد الثالث المؤهل للملحق الأسيوي، تنقل المباراة مباشراً عبر قنوات بي إن وقناة الكأس الأولى فائقة الجودة.

موعد مباراة الإمارات وسوريا

19.00 الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش.

20 الثامنة بتوقيت دول “تونس، الجزائر، المغرب”.

21.00 التاسعة بتوقيت كلاً من “مصر، السودان، ليبيا”.

22.00 العاشرة مساءً بتوقيت “السعودية، البحرين، قطر، سوريا، العراق”.

23.00 الحادية عشر مساءً بتوقيت “دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان”

مباراة الإمارات ضد سوريا القادمة

تقابل المنتخبين العربيين قبل هذا اللقاء في 12 مباراة، كانت أخر هذه المباريات في تصفيات كأس العالم بقطر 2022، وتعادل المنتخبين وكان الفوز حليف الأبيض الإماراتي في 5 مباريات سابقة، بينما فاز نسور قاسيون المنتخب السوري في مباراتين فقط، وحيم التعادل نتيجة 5 مباريات جمعت المنتخبين.

موعد مباراة الإمارات وسوريا والقنوات الناقلة

كما ذكرنا في صدر المقال توقيت المباراة بتوقيت معظم الدول العربية، فأن اللقاء سوف ينقل بصورة حصرية عبر شاشة قناة بي إن سبورت القطرية، وقناة الكأس المفتوحة للجمهور العربي في كل مكان.

قائمة منتخب الإمارات في المباراة

حراسة المرمى ” محمد الشامسي، خالد عيسى، علي خصيف”.

خط الدفاع ” بندر الأحبابي، محمد برغش، شاهين عبد الرحمن، محمد العطاس، عبد العزيز هيكل، مهند سالم، وليد عباس، محمود خميس”.

الوسط ” عبد الله حمد، طحنون الزعابي، علي سالمين، إسماعيل مطر، ماجد راشد، عبد الله رمضان، محمد جمعة، خليل إبراهيم”.

الهجوم ” علي مبخوت، كايو كانيدو، تيجالي، علي صالح”.

قائمة منتخب سوريا في المباراة