نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد، هو ما سنعمل على تقديمه الآن من خلال هذا التقرير ، حيث يستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدز مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولعل الكثير من الجماهير سيشاهد المباراة من خلال شاشات التلفاز ويودون الحصول على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون على النايل سات استرا هوت بيرد، بخلاف قنوات بين سبورت الرياضية القطرية التي تذيع مباراة ليفربول وساوثهامبتون حصرياً.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم ، تنطلق مباراة ليفربول اليوم السبت الموافق 27-11-2021 في الجولة الثالثة عشر بالدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر السودان وفلسطين وليبيا وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية والمغرب والأردن ، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت الإمارات.

نرصد الآن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون على النايل سات، حيث من المتوقع أن تنقل قناة ليبيا الرياضية اللقاء بين الفريقين عبر القمر نايل سات وعرب سات، لذلك سنرفق لكم ترددها لعلها تكون ضمن القنوات المجانية التي تنقل مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم مجانا.

تردد قناة تذيع مباراة ليفربول وساوثهامبتون على النايل سات

وتوجد بعض القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم مجانا عبر الأقمار الأخرى، والتي ينضم لها قناة أرينا سبورت وتردد قناة فازريش التي ستذيع مباراة ليفربول وساوثهامبتون مجانا في الدوري الإنجليزي:

Arena Sport 1 Serbia

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000- Tandberg

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000- Tandberg Asr TV Afghanistan

MonacoSat52° E-10845 V 27500-FTA

MonacoSat52° E-10845 V 27500-FTA CBC SPORT HD AZ

AzerSpace 46°E-11135 H 27500 -FTA/BISS

AzerSpace 46°E-11135 H 27500 -FTA/BISS TV Varzish HD Tadjikistan

NSS 57°E-11565 H 10750 -Biss

Yahsat52.5°E-11785 H 27500-Biss

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد وتقديم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم على نايل سات استرا هوت بيرد، وسنتابع معكم من خلال تقارير أخرى ملخص نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي.