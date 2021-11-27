موعد مباراة برشلونة وفياريال اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

يخرج الفريق الكتالوني برشلونة لملاقاة فياريال على ملعبه لا سيراميكا في مباراة قوية، تقام ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الأسباني، حيث يأمل رفاق تشافي تحقيق الفوز، والعودة لمسار الانتصارات من جديد، بعد التعادل السلبي الذي اكتفى به في آخر مبارياته التي استضاف فيها فريق بنفيكا البرتغالي على ملعبه في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات، ليفقد نقطتين ثمينتين، ويضع نفسه في موقف صعبه يستلزمه تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة خارج ملعبه ضد بايرن ميونخ، لضمان التأهل دون الدخول في حسابات معقدة مع بنفيكا الذي سيلاقي دينامو كييف الأوكراني في نفس الجولة، وينطلق موعد مباراة برشلونة وفياريال اليوم في الحادية عشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

برشلونة في مهمة صعبة ضد الغواصات خارج الديار، حيث يأمل رفاق ألفيس في تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات في الدوري الأسباني، بعد أن اقتنص ثلاث نقاط هامة في الجولة الماضية، بانتصاره على ملعبه في ديربي كتالونيا ضد إسبانيول بهدف دون رد سجله ممفيس ديباي من ركلة جزاء، قاد بها فريقه لانتصاره الخامس في الدوري الأسباني هذا الموسم، حيث خاض 13 مباراة، تمكن فهيا من تحقيق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في مثلها، وخسر ثلاث مباريات، ليجمع 20 نقطة في رصيده، وكان انتصار البارسا ضد إسبانيول بمثابة نقطة مضيئة لهم في الليغا، بعد الابتعاد عن الانتصارة في أربع جولات متتالية، شهدت خسارتين للفريق ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، وضد رايو فاليكانو، وتعادلين ضد ألافيس، وسيلتا فيغو.

فريق فياريال يأمل في العودة لمسار الانتصارات من جديد، بعد أن حاد عن ذلك المسار في آخر مبارياته سواء في الدوري أو دوري الأبطال، بخسارته على ملعبه في آخر مبارياته في التشامبيونزليج ضد مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، وتعادله خارج ملعبه ضد سيلتا فيغو بهدف لكل فريق سجله ألبرتو مورينو أولا للغواصات، قبل أن يتعادل مينديز لصاحب الأرض.

جدول ترتيب الدوري الأسباني الآن

موعد مباراة برشلونة وفياريال اليوم

السبت الموافق 27 نوفمبر 2021.

10:00 توقيت مصر.

11:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، سوريا، الأردن، وفلسطين.

00:00 منتصف الليل توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

9:00 توقيت الجزائر، المغرب، وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال