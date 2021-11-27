برازيلي وأرجنتيني وبرتغالي فى كأس العرب 2021

برازيلي وأرجنتيني وبرتغالي فى كأس العرب 2021بدأ العد التنازلي لبطولة كأس العرب 2021 التي تنطلق فى قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل، وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبا على رأسها منتخب مصر تم تقسيمها على 4 مجموعات، وضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر، العراق، عمان، البحرين، وتضم المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا، وتضم الثالثة منتخبات المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين، فيما تضم المجموعة الرابعة منتخبات: مصر، الجزائر، لبنان، والسودان.

وتشهد البطولة مشاركة 5 لاعبين أجانب يحملون جنسيات أخرى بخلاف جنسيات منتخبات الإمارات وقطر وسوريا وجاءوا كالتالي..

منتخب الإمارات: كايو كانيدو (البرازيل) سيباستيان تيجالي (الأرجنتين)

منتخب قطر: بيدرو (البرتغال) محمد مونتاري (غانا)

منتخب سوريا: أوليفر كاس كاو (السويد)

ويستعد منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش للمشاركة فى بطولة كأس العرب فى الدوحة فى الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، ويستهل منتخب الفراعنة مشواره فى بطولة كأس العرب يوم 1 بالشهر القادم بمواجهة لبنان .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع لبنان فى اول مواجهات الفراعنة فى البطولة، الأربعاء 1 ديسمبر عند الثالثة عصرا بتوقيت مصر ولبنان باستاد الثمامة.

وتقام ثانى مواجهات الفراعنة مع منتخب السودان السبت 4 ديسمبر السادسة مساء على أرض ملعب استاد راس أبو عبود.

ويختتم منتخب الفراعنة مبارياته بمواجهة منتخب الجزائر الثلاثاء 7 ديسمبر التاسعة مساء بتوقيت مصر، على ملعب استاد الجنوب.

(اليوم السابع)

