انت الان تتابع تفاصيل خبر المنتخب المصري لكرة القدم يغادر إلى الدوحة اليوم للمشاركة في بطولة كأس العرب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العرب للمنتخبات العربية التي تستضيفها دول قطر الشقيقة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2021 بمشاركة 16 منتخبا، وبدأت الوفود المشاركة في الوصول للدوحة من أجل الإستعداد لبداية مباريات البطولة الثلاثاء المقبل.

كان احمد مجاهد رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم عقد جلسة مع المدير الفني للمنتخب المصري السيد كارلوس كيروش من أجل وضع الخطة المناسبة وآخر الإستعدادات للمنتخب المصري، وأكد مجاهد لكارلوس كيروش أمنيته أن تكون بطولة كأس العرب خير إعداد للمنتخب المصري لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون يناير 2022.

وفي نفس السياق يعقد مدرب المنتخب المصري كارلوس كيروش اليوم السبت مؤتمرا صحفيا بفندق الإقامة قبل ساعات من التوجه إلى السفر للدوحة للمشاركة في كأس العرب، وذلك لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالمنتخب للرأي العام، وأيضا خلال المؤتمر الصحفي سيتم الإعلان عن بديل اللاعب إمام عاشور الذي تأكد غيابه عن قائمة الفريق بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ترتيب المجموعات في كأس العرب بالدوحة

المجموعة الأول: قطر – عمان – البحرين – العراق

المجموعة الثانية: تونس – سوريا – موريتانيا – الإمارات العربية المتحدة

المجموعة الثالثة: المغرب – السعودية – الأردن – فلسطين

المجموعة الرابعة: مصر – السودان – الجزائر – لبنان

مواعيد مباريات المنتخب المصري

المباراة الأولى: مصر مع لبنان – الساعة 3 ظهرا بتوقيت القاهرة – يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021

المباراة الثانية: مصر مع السودان – الساعة 6 مساءا بتوقيت القاهرة – يوم السبت 4 ديسمبر 2021

المباراة الثالثة: مصر مع الجزائر الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة – يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021

القناة الناقلة لبطولة كأس العرب بالدوحة

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات العربية حصريا من خلال قناة بين سورت إتش دي المفتوحة BEIN SPORT HD