نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلاسيكو الإنجليزي المرتقب.. موعد مباراه تشيلسي ومانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه تشيلسي ومانشستر يونايتد ، عشاق كرة القدم العالمية على موعد غدًا مع المتعة والإثارة، حيث قمة الكرة الإنجليزية والتي تجمع ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد، في إطار مباريات الأسبوع الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022/2021، والتي يستضيفها ملعب ستاد ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، والتي تكتسب أهمية كبرى لكلا الفريقين، الطامحين للعودة إلى منصات التتويج في البريميرليج.

خلال السطور المقبلة، سنستعرض بشيء من التفصيل، موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة ، إضافة إلى موقف الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وكذلك تاريخ لقاءات تشيلسي ومانشستر يونايتد .

مباراه تشيلسي ومانشستر يونايتد

قمة أخرى من قمم الدوري الإنجليزي الممتاز، تنطلق غدًا الأحد من ملعب ستامفورد بريدج، ورغم الغيابات في صفوف الفريقين، على رأسهم كافاني من المان يونايتد، وكانتي و بن تشيلويل من البلوز، فإن مباريات الفريقين دومًا ما تكتسب إثارة وندية كبيرة.

وإليكم ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ13:

البداية مع أصحاب الضيافة، حيث نادي تشيلسي الإنجليزي ، متصدر المسابقة حاليًا، برصيد 29 نقطة وصافي (26) هدفًا، بفارق 3 نقاط فقط عن وصيفه مانشستر سيتي.

وخلال 12 جولة مضت من عمر البريميرليج، نجح البلوز في الفوز بـ9 مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في واحدة.

وجاءت انتصارات الفريق اللندني على أندية كريستال بالاس وأستون فيلا وتوتنهام ونيوكاسل وليستر سيتي بنتيجة واحدة (3-0)، بالإضافة إلى أرسنال (2-0)، وساوثهامبتون (3-1) وكذلك برينتفورد بهدف نظيف، وأخيرًا نوريتش سيتي (7-0).

كما تعادلت كتيبة الألماني توماس توخيل إيجابيًا مع كلًا من ليفربول وبيرنلي بنفس النتيجة (1-1).

غير أن حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، تلقى خسارة واحدة أمام مانشستر سيتي بهدف.

في المقابل، يعاني نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ، من تذبذب واضح في النتائج، أفقده بريق التألق في الموسم الماضي، الذي حل فيه وصيفًا لمواطنه مانشستر سيتي.

ويحتل المان يونايتد حاليًا المركز الثامن برصيد 17 نقطة وصافي (-1) هدف.

وحقق الشياطين الحمر هذا الموسم 5 انتصارات بالإضافة إلى تعادلين و5 هزائم.

ونجح مانشستر يونايتد في الفوز على حساب ليدز يونايتد (5-1) و وولفرهامبتون بهدف، إضافة لـ نيوكاسل (4-1) ووست هام يونايتد (2-1)، وأخيرًا توتنهام بثلاثية نظيفة.

وتعادل الفريق إيجابيًا بهدف لكل فريق، مع كلًا من ساوثهامبتون وإيفرتون.

إلا أن الفريق الأكثر تتويجًا بلقب البريميرليج برصيد (20 لقبًا)، قد تلقى 5 هزائم أمام فرق أستون فيلا بهدف، ثم ليستر سيتي (2-4) وكانت الهزيمة الأكبر بخماسية نظيفة أمام ليفربول، ومانشستر سيتي (في ديربي مانشستر) بثنائية بيضاء، وأخيرًا واتفورد بنتيجة (1-4).

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الشياطين الحُمر، قد أطاحت بالمدرب النرويجي السابق أوله غونار سولشار الأسبوع الماضي، ووقع الاختيار على الألماني رالف رانغنيك لإدارة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

تاريخ مواجهات تشيلسي ومانشستر يونايتد

أما عن مواجهات الكلاسيكو الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وتشيلي ، فقد جمعت الفريقين على مستوى الدوري الإنجليزي 58 مواجهة.

نجح تشيلسي في الفوز بـ18 مباراة، بينما حقق مانشستر يونايتد الفوز في 17 مواجهة، وحسم التعادل 23 لقاءً جمعا الناديين العريقين.

على مستوى الأهداف، سجل الشياطين الحمر 71 هدفًا في شباك البلوز، واستقبل مرماهم 70 هدفًا.

وحول أكبر فوز شهدته تاريخ لقاءات مانشستر يونايتد وتشيلسي ، فكان من نصيب الفريق اللندني، حيث حقق تشيلسي فوزًا عريضًا بنتيجة (5-0) في لقاء الدور الأول من الدوري الإنجليزي موسم 2000/1999، والذي توج به بالمناسبة فريق مانشستر يونايتد.

وكان أكبر فوز للشياطين الحُمر بنتيجة (4-0) وذلك في لقاء الدور الأول من موسم 2020/2019.

موعد مباراه تشيلسي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

يُقام الكلاسيكو الإنجليزي المرتقب، مساء غدٍ الأحد، في تمام السابعة والنصف ( 7:30 م ) بتوقيت السعودية، السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت مصر، الرابعة والنصف ( 4:30 م ) بتوقيت جرينتش وإنجلترا.

وعن حكم مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي ، فقد أسند الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للدولي الإنجليزي أنتوني تايلور المهمة.

تقوم قنوات بي إن سبورت القطرية، بنقل أحداث اللقاء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 1 English و beIN 4K HDR إضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect وكذلك قناتي RMC Sport 1 و Canal + France .

أما عن معلق مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد ، فقد حدد الفضائية القطرية المعلق الرياضي العُماني “خليل البلوشي” للتعليق والوصف التفصيلي لأحداث القمة الإنجليزية.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراه تشيلسي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة ، إلى جانب موقع الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، وكذلك تاريخ لقاءات تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي .