كأس العرب: برنامج مباريات المنتخب التونسي في الدور الأول

في ما يلي برنامج مباريات المنتخب التونسي في الدور الأول من منافسات كأس العرب التي ستقام بقطر بداية من يوم 30 نوفمبر الحالي. ■ الجولة الأولى | الثلاثاء 30 نوفمبر

تونس VS موريتانيا { الساعة 11 صباحا بتوقيت تونس }

■ الجولة الثانية | الجمعة 03 ديسمبر

سوريا Vs تونس { الساعة 20:00 بتوقيت تونس }

■ الجولة الثالثة | الإثنين 06 ديسمبر

تونس VS الإمارات | { الساعة 16:00 بتوقيت تونس }

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