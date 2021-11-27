انت الان تتابع تفاصيل خبر ليفربول يواصل الضغط على تشيلسي بفوز جديد على ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حقق ليفربول فوزا كبيرا بنتيجة 4/0 في المباراة التي جمعته مع ساوثهامبتون بملعب الأنفيلد بمدينة ليفربول في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وقبل المباراة أكد كلا المدربان على أهمية الفوز بالمباراة من جانب ليفربول لمواصلة الضغط على تشيلسي متصدر جدول البطولة، ومن جانب نادي ساوثهامبتون لدخول بالمنطقة الآمنة في وسط الجدول والابتعاد عن مناطق الهبوط.

وقدم نادي ليفربول شوط أول ناري بتقدم الفريق بثلاثة أهداف عن طريق البرتغالي دييجو جوتا الهدف الأول والثاني بالدقائق 2 و 32، وفي الدقيقة 37 نجح اللاعب الإسباني تياجو الكانترا من تسجيل الهدف الثالث، ليطلق الحكم صافرة إنتهاء الشوط الأول بثلاثية نظيفة لصالح ليفربول، ليدخل الشوط الثاني هادي الأعصاب.

وخلال مجريات الشوط الثاني، تمكن المدافع الدولي الهولندي من إضافة الهدف الرابع للريدز عند الدقيقة 52 من الشوط الثاني، ليطلق الحكم الإنجليزي صافرة إنهاء المباراة بفوز ليفربول والوصول للنقطة 28 بالمركز الثاني، وتجمد رصيد نادي ساوثهامبتون عند النقطة 14 بالمركز الرابع عشر.

تشكيل نادي ليفربول

بدأ المدير الفني يورجن كلوب لنادي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

رباعي خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتى – أندرو روبرتسون

خط الوسط المدافع: فابينهو – جوردن هندرسون

خط الوسط الهجومي: ساديو ماني- محمد صلاح – تياجو ألكنتارا

خط الهجوم: دييجو جوتا

ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين: جويل ماتيب – كويمين كيليهر – فيليبس – أوكسلاد تشامبرلين – تايلر مورتون – تاكيمي ميانمينو –روبرت فيرمينهو

تشكيل نادي ساوثهامبتون

بدأ المدير الفني رالف هاسنهوتل لنادي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إليكس مكارثي

رباعي خط الدفاع: كيل والكر بيترز – جان بيدناريك – محمد سالسيو عبدالكريم – جيمسس وارد براوز

خط الوسط المدافع: أوريول – روميو – إبراهيم ديالو

خط الوسط الهجومي: فالنتينو ليفرمانتوا – آدم أرمسترونج – محمد اليونسى

خط الهجوم: تشي أدامز

ويجلس على مقاعد البدلاء فيجنوفيتش – رومان بيرود – يان فاليري – ويل سمالبون – ثيو والكوت – شين لونج – أرماندو بروخا – ناثان تيلا – ليانكو.