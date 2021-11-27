الأرسنال يستعيد التوازن بفوز سهل على نيوكاسل يونايتد متذيل الدوري الإنجليزي

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محمد سياف - ابو ظبي - نجح نادي الأرسنال الإنجليزي في تحقيق فوز هام على نادي نيوكاسل يونايتد بالجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي “البريميرليج” بثنائية نظيفة، ليستعيد توازنه بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاهامن ليفربول بأربعة أهداف نظيفة، مواصلا الزحف نحو فرق الصدارة.

ففى المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات معقل نادي الأرسنال نجح مايكل أرتيتا المدير الفني الإسباني في وضع الخطة المناسبة للمباراة، خاصة بعد سلسة الانتقادات التي وجهت له خلال خسارة ليفربول القاسية، وبدا المباراة بضغط هجومي من البداية مستغلا الحالة التي يمر بها نادي نيوكاسل يونايتد متذيل جدول الترتيب، وإنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وخلال الشوط الثاني نجح اللاعب بوكايو ساكا من تسجيل الهدف الأول لنادي الأرسنال عند الدقيقة 56 من الشوط الأول، ومن متابعة داخل منطقة الجزاء تمكن اللاعب جابرييل مارتينيللي من قتل المباراة وإحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 66 من الشوط الثاني.

ليطلق الحكم صافرة إنتهاء المباراة بفوز الأرسنال بهدفين نظيفين، وبتلك النتيجة يصل نادي الأرسنال للنقطة 23 بالمركز الخامس بجدول الترتيب بالدوري الإنجليزي، وواصل نادي نيوكاسل يونايتد تقديم أداء متذبذب هزيل، ليقبع في قاع الجدول برصيد 6 نقاط فقط، ويواجه خطر الهبوط للشامبيونشيب مبكرا.

وشارك في المباراة النجم الدولي المصري محمد النني خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة، ليقطع الشك من نية نادي أرسنال الإستغناء عن اللاعب مجانب خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة إلى نادي جالطا سراي التركي، طبقا لما نشرته الصحف الإنجليزية خلال الأسابيع الماضية.

ويلتقي نادي الأرسنال في الأسبوع القادم مع نادي مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي على ملعب الأولد ترافورد، أما نادي نيوكاسل يلتقى ونادي نوريتش سيتي صاحب المركز قبل الأخير في الجدول في قمة قاع الترتيب لهذا الأسبوع.