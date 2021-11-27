بايرن يحتفظ بالصدارة بالفوز على أرمينيا

بايرن يحتفظ بالصدارة بالفوز على أرمينيااستعاد بايرن ميونخ حامل اللقب موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم سريعا بفضل فوزه الصعب على ضيفه أرمينيا بيلفيلد 1 - صفر يوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة للبوندسليغا.

وكان بوروسيا دورتموند صعد للصدارة بشكل مؤقت بعدما قلب تأخره بهدف أمام مضيفه فولفسبورغ إلى فوز 3 - 1 لكن بايرن عاد لموقعه المفضل سريعا.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها اكتسح هوفنهايم مضيفه غرويتر فورت 6 - 3 كما سحق كولن ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 4 - 1 وفاز بوخوم على ضيفه فرايبورغ 2 - 1 وتعادل هيرتا برلين مع ضيفه أوغسبورغ 1 - 1.

وعلى استاد أليانز أرينا سجل الجناح الدولي ليروي ساني هدف الفوز للنادي البافاري في الدقيقة 71. الفوز رفع رصيد بايرن إلى 31 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن دورتموند الوصيف قبل مواجهة القمة التي تجمع بينهما الأسبوع المقبل.

وعلى استاد فوكسفاغن أرينا، تقدم فولفسبورغ بهدف عن طريق فوتر فيغورست في الدقيقة الثانية لكن إيمري تشان أدرك التعادل لدورتموند في الدقيقة 35 من ضربة جزاء. وفي الشوط الثاني تكفل المهاجم الهولندي الشاب دونيايل مالين بتسجيل الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 55. وعاد القناص النرويجي إرلينغ هالاند بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة وسجل الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 81. ولم يشارك هالاند في أي مباراة مع دورتموند منذ منتصف الشهر الماضي بسبب الإصابة في الفخذ لكنه نجح في التسجيل بعد مشاركته كبديل أمام فولفسبورغ. وخرج دورتموند بشكل محبط من دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وعلى استاد رونهوف سبورت بارك، سجل لاعب الوسط التوغولي ايلاس بيبو ثلاثة أهداف (هاتريك) لهوفنهايم في الدقائق 32 و62 و80 وتكفل المهاجم الفرنسي الشاب جورجينيو روتر بتسجيل هدفين في الدقيقتين 40 و57 وجاء الهدف الأخر بنيران صديقة ووقعه ماركو ميرهوفر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66. وجاءت الأهداف الثلاثة لفورت عن طريق جامي لويلينج وتيموتي تيلمان وبرانيمير هيرجوتا في الدقائق 22 و46 و67. الفوز رفع رصيد هوفنهايم إلى 20 نقطة في المركز الخامس وظل فورت في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وعلى ملعب راين إينرجي ستاديون، تقدم كولن بهدف عن طريق ديان ليوبيسيتش في الدقيقة 55 ثم أدرك جوناس هوفمان التعادل لغلادباخ في الدقيقة 74. وسجل كولن ثلاثة أهداف أخرى عن طريق مارك ألكسندر أوث وأوندريج دودا وسيباستيان اندرسون في الدقائق 77 و78 و90. ورفع كولن رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف عن جلادباخ صاحب المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب رورستاديون، قلب بوخوم تأخره بهدف أمام ضيفه فرايبورغ إلى فوز بهدفين. وتقدم فرايبورغ بهدف عن طريق فيليب لينهارت في الدقيقة 51 لكن سيباستيان بولتير أدرك التعادل لبوخوم في الدقيقة 55 وتكفل ميلوس بانتوفيتش بهدف الفوز في الدقيقة 82. الفوز رفع رصيد بوخوم إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر وظل فرايبورغ في المركز الثالث برصيد 22 نقطة.

وعلى الملعب الأولمبي ببرلين، فرض أوغسبورغ التعادل بهدف لمثله على مضيفه هيرتا برلين. وتقدم ماركو ريشتر بهدف لهيرتا برلين في الدقيقة 40 لكن ميكائيل غريغوريتش خطف هدف التعادل لأوغسبورغ في الوقت بدل الضائع. ورفع هيرتا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق نقطة واحدة عن أوغسبورغ صاحب المركز السادس عشر.

وكالات