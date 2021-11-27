إتحاد جدة يهزم الطائي ويواصل تصدر الدوري السعودي لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - بمشاركة الدولي المصري أحمد حجازي واصل إتحاد جدة تقديم عروضه الرائعة هذا الموسم والعودة إلى أمجاد الماضي بفوز صعب على ضيفه نادي الطائي بهدف نظيف، نجح في تسجيله اللاعب البرازيلي رومارينهو في الدقيقة 27 من الشوط الأول.

إتحاد جدة يتصدر الدوري السعودي

وبهذا الفوز يرفع نادي إتحاد جدة يحافظ على المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، من 12 مباراة لعبها الفريق في الدوري هذا الموسم، نجح إتحاد جدة في تحقيق الفوز في 8 مباريات، وحقق التعادل في مباراتان، ولقى الهزيمة في 2 مباراتان.

نادي الطائي يتذيل الدوري السعودي

وفي نفس السياق نادي الطائي تجمد رصيده بعد تلك الهزيمة عند النقطة 10 متذيل جدول ترتيب الدوري السعودي، وتمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، وتعرض للخسارة في 8 مباريات، ويواجه خطر الهبوط لدوري الدرجة الثانية بعد سلسلة نتائج سيئة حتى الآن.

تشكيل نادى إتحاد جدة خلال المباراة:

بدأ مدرب إتحاد جدة فابو كاريللي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: عمر هوساوي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، عبدالعزيز البيشي

خط الوسط: عبدالإله المالكي، كريم الأحمدي، حمدان الشمراني

خط المهاجمين: رومارينيو، ايجور كورنادو، عبدالرحمن على العبود

وجاءت قائمة لاعبي إتحاد جدة على مقاعد البدلاء:

صالح عبدالله الوحيمد، عبدالله فريد الحافظ، عبدالمحسن فلاته، حازم الزهراني، عبدالعزيز الجبرين، فهد المولد، برونو هنريك، هارون كمارا، يوسف نياكاتي.

ترتيب الفريقين في جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم