نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات كأس العرب قطر 2021 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم جدول مباريات كأس العرب والمقرر لها في قطر في الفترة ما بين 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، ضمن استعدادات قطر لإستضافة كأس العالم، وتشهد بطولة كأس العرب مشاركة 16 منتخب من المنتخبات العربية والتي تتنافس فيما بينها على الحصول على لقب البطولة.

مجموعات كأس العرب ونظام البطولة

يشارك في بطولة كأس العرب 2021 أربع مجموعات، وتشارك كل أربع فرق في مجموعة بمجموع 16 منتخب وتم تقسيمهم بناء على قرعة البطولة إلى:

المجموعة الأولى (قطر والعراق وعمان والبحرين)

(قطر والعراق وعمان والبحرين) المجموعة الثانية ( تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا)

( تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا) المجموعة الثالثة (المغرب والسعودية والأردن وفلسطين)

(المغرب والسعودية والأردن وفلسطين) المجموعة الرابعة (مصر والجزائر ولبنان والسودان.

كان تسع منتخبات قد تأهلت بشكل مباشر للمشاركة في كأس العرب، وخاض 14 منتخب التصفيات من أجل تأهل سبع منتخبات منها وكانت لبنان والأردن والسودان وعمان وفلسطين وموريتانيا والبحرين.

جدول مباريات بطولة كأس العرب 2021

تبدأ مباريات بطولة كأس العرب يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر بمباريات تونس وموريتانيا في الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، وتنطلق مباراة العراق وعمان في الرابعة مساء بينما تأتي مباراة قطر والبحرين في السابعة مساء ومباراة الإمارات وسوريا في العاشرة مساء.

في الأول من ديسمبر، تلتقي كلا من الجزائر والسودان في الواحدة ظهرا ومصر تلتقي لبنان في الرابعة عصرا، بينما تلتقي المغرب فلسطين في السابعة مساء، وتختتم مباريات الأربعاء بمواجهة السعودية مع الأردن في العاشرة مساء.

الجمعة الثالث من ديسمبر، تواجه البحرين العراق في الواحدة ظهرا، وقطر تواجه عمان في الرابعة عصرا والإمارات تواجه موريتانيا في السابعة مساء وتواجه تونس سوريا في العاشرة مساء.

يوم السبت الرابع من ديسمبر، تواجه المغرب الاردن في الواحدة ظهرا والجزاء تواجه لبنان في الرابعة عصرا، وتواجه مصر السودان في السابعة مساء، وتواجه السعودية فلسطين في العاشرة مساء.

الإثنين السادس من ديسمبر، تواجه سوريا موريتانيا في السادسة مساء وتواجه تونس الإمارات في السادسة مساء، وتواجه عمان البحرين في العاشرة مساء، وتواجه قطر العراق في العاشرة مساء.

يوم الثلاثاء السابع من ديسمبر، تواجه السعودية المغرب في السادسة مساء، وتواجه الأردن فلسطين في السادسة مساء، وتواجه الجزائر مصر في العاشرة مساء، وتواجه لبنان السودان في العاشرة مساء.

القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب

من المرتقب أن تنقل مباريات كأس العرب عبر قنوات Bein sports والتي حصلت على حقوق النقل الحصري للبطولة خاصة وأن البطولة تقام في قطر وتشهد متابعة جماهيرية كبيرة عبر الوطن العربي، وذلك كون البطولة تقام تحت رعاية الفيفا.

موعد نهائي بطولة كأس العرب

من المنتظر أن تقام المباراة النهائية من بطولة كأس العرب يوم الثامن عشر من ديسمبر، وتشارك غالبية المنتخبات بقوائم لاعبين دون مشاركة اللاعبين المحترفين، وتعد البطولة هي بمثابة البطولة التجريبية من أجل اكتشاف لاعبين جدد في المنتخبات والوقوف على جاهزية قطر على استضافة كأس العالم والمقرر لها 2022.