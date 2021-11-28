نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة أمام إيفرتون والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من محبي وعشاق كرة القدم الإنجليزية عن موعد مباراة ليفربول القادمة أمام إيفرتون على محرك البحث “جوجل”، ولا شك أن الدوري الإنجليزي أصبح أكثر الدوريات مشاهدة في العالم بما يضمه من أندية كبيرة مثل نادي ليفربول ومانشيستر يونايتد وتشيلسي وغيرهم بالإضافة إلى وجود نجوم مثل كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح، وبسبب وجود الفرعون المصري محمد صلاح ضمن صفوف نادي ليفربول أصبح إهتمام الجمهور المصري والعربي بالدوري الإنجليزي كبير بالمقارنة بالأعوام السابقة، ومن الجدير بالذكر أن نادي ليفربول قد فاز في آخر مواجهة له في الدوري الإنجليزي وحصل على الثلاث نقاط أمام نادي سوثهامبتون بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شىء أحرزهم ديوغو جوتا وتياغو ألكانترا وفيرجل فان دايك، ولأننا نهتم في موقعنا “ثقفني” بأبرز الدوريات العالمية خاصة الدوري الإنجليزي نكتب لكم هذه المقالة لنوضح لكم موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة له، فتابعونا.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

يترقب الملايين حول العالم إنطلاق مباراة ليفربول وإيفرتون خلال الأيام القادمة حيث تنطلق المباراة يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر على ملعب غوديسون بارك في المواعيد التالية:

تأتي المباراة في تمام الساعة 10:15م بتوقيت مصر.

وفي تمام الساعة 11:15م بتوقيت مكة المكرمة.

وينتظر ملايين المصريين تألق الفرعون المصري محمد صلاح في هذه المباراة حيث حقق “صلاح” أرقام قياسية هذا الموسم، ويتوقع الكثيرون مباراة ممتعة بين الفريقين حيث يسعى كلاً منهما إلى الفوز بالمباراة واقتناص الثلاث نقاط لتعزيز ترتيبهم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة للمباراة

حصلت قناة بين سبورت الرياضية على حقوق بث مباريات الدروي الإنجليزي وبالتالي ستنقل مباراة ليفربول وإيفرتون على شاشتها يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر، وبالإضافة إلى ذلك تنقل قنوات بين سبورت مباريات الدوريات العالمية مثل الدوري الإسباني والدوري الفرنسي والدوري الإيطالي وغيرهم من الدوريات العالمية.

ها قد وصلنا الآن إلى نهاية مقالنا اليوم بشأن مباراة ليفربول وإيفرتون، وقد وضحنا كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة، ولأي سؤال أو استفسار لديكم من فضلك قم بترك كل أسئلتك بالأسفل وسنجيب عليها خلال ساعات قليلة قادمة