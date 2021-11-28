موعد مباراة الهلال وأبها بالدوري السعودي لكرة القدم والقناة الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمدينة أبها مباراة تجمع بين نادي الهلال وأبها في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي لكرة القدم، ويأمل كلا الفريقان للفوز بالمباراة، الهلال لمواصلة الزحف نحو الصدارة وأبها للهروب من فرق المؤخرة بجدول الدوري.

الهلال الذي يعيش نشوة الانتصارات بالفوز بدوري أبطال آسيا لكرة القدم على نادي بهانج ستيليرز الكوري الجنوبي 2/0 والتأهل للمشاركة بكأس العالم للأندية بالأمارات، ويسعى نادي الهلال للخروج من حالة الفرح، والتركيز في مباريات الدوري المحلية، والفوز في المباريات المؤجلة للوصول لقمة الدوري.

نادي الهلال السعودي

يقود نادي الهلال فنيا ليوناردو جارديم، وتمكن نادي الهلال من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 4 مباريات، لم يتعرض للهزيمة في أي مباراة حتى الآن، وتم تأجيل 3 مباريات لإنشغال الفريق بمباريات دوري أبطال أسيا، ويقع نادي الهلال في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة.

نادي أبها الرياضي

يقود نادي أبها فنيا عبدالرزاق الشابي، ولعب نادي أبها حتى الآن 12 مباراة، فاز في 4 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، وتعرض للهزيمة في 7 مباريات، ويقع في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي.

تفاصيل مباراة الهلال وأبها

توقيت المباراة: الثالثة والنصف عصرا

موعد المبارة: الأحد 28 نوفمبر 2021

ملعب المباراة: مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

معلق المباراة: سمير المعيرفي – عبدالعزيز السير

القناة الناقلة: قناة SSC السعودية الرياضية HD1

ترتيب فريقي الهلال وأبها في جدول الدوري السعودي