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انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يحل نادي وست هام يونايتد ضيفا ثقيلا على نادي مانشستر سيتي بملعب الإتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في مباراة متوقع أن تكون كبيرة بين الفريقان، حيث يحتل كل منهم المركز الثالث والرابع على التوالي.
ويملك نادي مانشستر سيتي في رصيده من النقاط 26 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، ويملك نادي وست هام 23 نقطة في رصيده بالمركز الرابع في جدول الترتيب، ويأمل الفريقان في الفوز بالمباراة والإقتراب من تشيلسي متصدر جدول الترتيب، الذي يواجه مانشستر يونايتد ومرشح لفقد نقاط في تلك المباراة.
التشكيل المتوقع لنادي مانشستر سيتي المتوقع ضد وست هام يونايتد
حراسة المرمى: إيدرسون.
الدفاع: كايل ووكر ، روبن دياز ، إيمريك لابورت ، جواو كانسيلو.
خط الوسط: رودريجو هيرنانديز ، برناردو سيلفا.
خط الوسط الأمامي: إلكاي جوندوجان، فودين ، رحيم سترلينج
خط الهجوم: جيسوس
المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا
التشكيل المتوقع لنادي وست هام يونايتد المتوقع ضد مانشستر سيتي
حراسة المرمى: لوكاس فابيانسكي.
الدفاع: أرون كريسويل، كورت زوما، كرايج داوسون، بن جونسون.
خط الوسط: ديكلان رايس، بابلو فرناس.
خط الوسط الأمامي: سعيد بن رحمه، جارود بوين، ميخائيل انطونيو
خط الهجوم: توماس سوتشيك
المدير الفني: الإنجليزي ديفيد مويس
تفاصيل المباراة
طرفي المباراة: مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد
موعد المباراة: الأحد 28 نوفمبر 2021
توقيت المباراة: الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة
ملعب المباراة: الإتحاد
القنوات الناقلة: بين سبورت بريميوم HD1
معلق المباراة: على محمد علي
البطولة: الدوري الإنجليزي – الأسبوع الثالث عشر
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