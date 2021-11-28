نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب عدم احتساب ضربة جزاء النصر أمام الأهلي واحتسابها مخالفة على الغنام في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الدقيقة 11 من عمر مباراة النصر والأهلي حالة تحكيمية مثيرة للجدل وهي عدم احتساب ضربة جزاء النصر بعد سقوط خالد الغنام على إثر تداخل من مدافع أهلي جدة داخل منطقة الجزاء، ولكن حكم المباراة قرر استكمال اللعب وعدم احتساب مخالفة لصالح النصر. وكان العالمي قد تمكن من استعادة نغمة الانتصارات بعد تحقيق فوز غالٍ بنتيجة 2-1 أمام الأهلي ضمن قمة منافسات بطولة الدوري السعودي، ورفع النصر بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 17 محتلاً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 15 ليأتي في المركز التاسع.

ضربة جزاء النصر الغير محتسبة تثير الجدل والسبب وراء احتساب مخالفة الغنام

آثار قرار البرتغالي فيكتور فيريرا حكم مباراة النصر والأهلي بعدم احتساب ضربة جزاء لصالح العالمي في الدقيقة 11 استياء الجماهير التي أظهرت عدم رضاها عن قرار الحكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أكدت على وجود تدخل واضح من قبل مدافع الأهلي “حمدي النقاز” على خالد الغنام الذي سقط أرضاً داخل منطقة جزاء الراقي، ولكن الحكم أصدر فرمان بمواصلة اللعب ثم احتسب مخالفة على الغنام بدلاً من أن تكون لصالحه، وذلك بسبب إمساكه للكرة بيديه بعد سقوطه على أرضية الملعب.

المرداسي يؤيد قرار الحكم بعدم احتساب ضربة جزاء النصر

أثنى فهد المرداسي، الحكم الدولي السابق، والخبير التحكيمي بقنوات شركة الرياضة السعودية “ssc” على حكم مباراة النصر والأهلي لتمركزه بالقرب من سقوط الغنام داخل منطقة الجزاء، وسرعة اتخاذ القرار بعدم احتساب ضربة جزاء للنصر.

وأضاف المرداسي عبر برنامج “شوت” أن قرار الحكم سليم بعدم احتساب ضربة جزاء النصر لأن الغنام هو من ثبت قدمه اليمنى عمداً لمدة ثواني حتى يجعل مدافع الأهلي يصطدم به من الخلف، ويوهم الحكم بأن النقاز هو من عرقله، وبالتالي يحصل على ركلة الجزاء، ولكن الحكم كان في زاوية قريبة من اللعبة أتاحت له الرؤية الجيدة، واتخذ القرار السليم بعدم احتساب مخالفة على النقاز.

فودة وعثمان يتفقان مع الحكم بعدم احتساب ضربة جزاء النصر والفراج يعترض

أكد المستشار التحكيمي لبرنامج “أكشن مع وليد” المذاع على قناة mbc action، محمد فودة، صحة قرار الحكم البرتغالي بعدم احتساب ضربة جزاء لصالح العالمي في الدقيقة 11 معللاً ذلك بأن خالد الغنام وضع قدمه على الأرض قبل أن يلامسه مدافع الأهلي، وبالتالي لا توجد ضربة جزاء، والقرار الصحيح هو استكمال اللعب.

وكان أيضًا للمستشار التحكيمي سمير عثمان نفس رأي محمد فودة، وذلك بعد التفكير لمدة دقيقة تقريباً أخذ فيها يراجع اللقطة بتمعن وتركيز قبل تصريحه بأن القرار الصحيح هو استمرار اللعب لأن لاعب النصر كان يحاول البحث عن ضربة جزاء، فقام بتثبيت قدمه في موضع كان من الطبيعي أن يتجه إليه النقاز.

ولكن وليد الفراج مقدم البرنامج كان له رأي مخالف عن آراء خبراء التحكيم حيث قام باستطلاع آراء المحللين المتواجدين برفقته داخل الاستوديو الذين أجمعوا على صحة قرار الحكم، ليعود الفراج مخالفًا للآراء قائلاً: “أشعر أنها ضربة جزاء”، ولكن لم ينل هذا الرأي إعجاب سمير عثمان ليرد مازحاً :”الحمد لله أنك لم تكن حكم المباراة”، في إشارة منه إلى استحالة أن تكون هذه المخالفة ضربة جزاء لصالح النصر.