نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُنا” موعد مباراة العراق وفلسطين اليوم 28-11-2021 في بطولة غرب آسيا للشباب.. القنوات الناقلة لـ لعبة العراق اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة العراق وفلسطين اليوم والقنوات الناقلة. نتعرف عليها في هذا التقرير الرياضي من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث من المقرر أن تقام لعبة العراق اليوم ضد فلسطين في إطار ختام منافسات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا للشباب في الموسم الحالي 2021 – 2022. وفي السياق ذاته يسعى منتخب العراق في لعبة اليوم لحصد ثلاث نقاط جديدة واقتناص فرصة الفوز من نظيره منتخب فلسطين. حتى يتمكن بذلك للتأهل من خلال هذه المباراة إلى الوصول إلى نهائيات البطولة. حيث يآمل منتخب العراق اليوم لتعويض خسارته التي تلقاها خلال منافسات الجولة الماضية أمام المنتخب اليمني بهدف نظيف. وفيما يلي نتعرف على موعد لعبة العراق وفلسطين والقنوات الناقلة.

مباراة العراق وفلسطين اليوم

تحمل مباراة العراق وفلسطين اليوم منافسة قوية بين المنتخبين في لقاء منافسات الجولة الرابعة من بطولة إتحاد غرب آسيا للشباب. وتجدر الإشارة إلى أن منتخب لبنان كان قد تأهل إلى نهائي البطولة الآسيوية بعدما تغلب على منتخب الأردن بنتيجة 1-0. ليتصدر بهذه النتيجة ترتيب مجموعته الثانية.

موعد لعبة العراق وفلسطين اليوم في بطولة غرب آسيا للشباب والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة العراق وفلسطين في مواجهات الجولة الرابعة من بطولة إتحاد غرب آسيا للشباب في الموسم الحالي 2021 – 2022. مساء اليوم الأحد الموافق 28-11-2021. وذلك على ملعب ستاد جذع النخلة. حيث تنطلق صافرة اللقاء خلال التوقيتات التالية. فيما قد يهمك التعرف أيضًا على موعد مباراة اليمن والبحرين اليوم في الجولة الرابعة من بطولة غرب آسيا للشباب تحت سن 19 عام والقنوات الناقلة.

المباراة الدولة التوقيت موعد لعبة العراق وفلسطين اليوم السعودية في تمام الساعة 8:00 مساءً مصر في تمام الساعة 7:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 9:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 8:00 مساءً العراق في تمام الساعة 8:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفلسطين اليوم

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة العراق وفلسطين اليوم في الجولة الرابعة من بطولة إتحاد كأس غرب آسيا للشباب 2021. عبر شاشة قناة الرابعة العراقية. والتي تحرص عادة على بث كافة مباريات الدوريات العراقية المختلفة. وأيضًا مباريات المنتخب العراقي في مبارياته الحالية ببطولة كأس العالم. وفيما يلي نتعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق اليوم.

تردد قناة الرابعة العراقية الناقلة لمباراة العراق وفلسطين

القمر الصناعي نايل سات التردد 11137 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 5/6

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفلسطين اليوم