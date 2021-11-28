البطولة السعودية - نعيم السليتي يصنع فوز الاتفاق على الفيصلي

قاد لاعب الوسط الدولي التونسي نعيم السليتي فريقه الاتفاق للفوز على ضيفه الفيصلي بتسجيله هدف اللقاء الوحيد الذي اقيم يوم أمس السبت لحساب الجولة الثالثة عشرة للبطولة السعودية لكرة القدم.

وسجل نعيم السليتي هدف المباراة في الدقيقة 50 ليرتفع رصيد الاتفاق الى 16 نقطة في المركز الثامن بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 15 نقطة في المركز العاشر.

وسيشارك نعيم السليتي مع المنتخب التونسي في مسابقة كاس العرب للفيفا التي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة من 30 نوفمبر الجاري الى 18 ديسمبر المقبل.



ويخوض منتخب نسور قرطاج الدور الاول لكاس العرب ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات سوريا وموريتانيا والامارات. وسيستهل ابناء المدرب منذر الكبير مشوارهم في المسابقة يوم 30 نوفمبر بملاقاة موريتانيا على ان يواجهوا بعدها سوريا يوم 3 ديسمبر ثم الامارات يوم 6 من الشهر ذاته.

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