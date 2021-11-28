المنتخب المصري يصل إلى الدوحة للمشاركة في كأس العرب لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - وصلت البعثة المصرية المشاركة في كأس العرب لكرة القدم إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، وضمت البعثة 22 لاعبا إضافة إلى الجهاز الفني والطبي والإداري، وأعلن المنتخب انضمام اللاعب أحمد حجازي نجم إتحاد جدة السعودي في وقت لاحق، ليكتمل عقد اللاعبين المتواجدين في المعسكر بالدوحة إلى 23 لاعبا

كان كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري قد إستبعد اللاعب إمام عاشور نجم خط وسط نادي الزمالك، بعدما تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد، وعقد كارلوس كيروش مؤتمرا صحفيا قبل السفر للدوحة أوضح بعد النقاط والإستعدادت، والهدف من المشاركة في كأس العرب، وإعلان أحمد حجازي بديل إمام عاشور وعدم إستدعاء لاعب يلعب في خط الوسط، وأوضح النقاط فيما يخص ذلك الأمر.

وتطرق كيروش خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن تصنيف المنتخب المصري، مؤكدا أنه لا يشغله ذلك الأمر، سواء كانت مصر تصنيف أول أو ثاني لا يهم، المهم أن نكون جاهزيهم وعلى أتم الإستعداد للقتال وأن نفكر في أنفسنا فقط، وكيف لفريق بحجم مصر يتأهل لكاس العام ثلاث مرات فقط، وأكد أنه في حالة العثور على محمد صلاح جديد في أي مكان سينضم للمنتخب فورا.

وفي نفس السياق يقع المنتخب المصري في كأس العرب بالمجموعة الرابعة التي تضم كل من مصر الجزائر، السودان، لبنان، وتبدأ منافسات كأس العرب لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل 30 نوفمبر بمشاركة ستة عشر منتخب عربيا، مقسمة إلى أربعة مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، يصعد أول وثاني كل مجموعة، يتقبل الأول مع الثاني من المجموعة المقابل، ثم الصعود لنصف النهائي والنهائي، وقد أقرت اللجنة المنظمة للبطولة بمكافآت مالية ضخمة للفرق المتنافسة وحتى الفرق المشاركة ولم تكمل إلى الأدوار المتقدمة ستنال نصيبها من المكافآت.

المجموعات الأربعة المشاركة في كأس العرب قطر 2021

المجموعة الأولى: قطر، البحرين، العراق، عمان.

المجموعة الثانية: تونس، سوري، موريتانيا، الإمارات.

المجموعة الثالثة: السعودية، المغرب، الأردن، فلسطين.

المجموعة الرابعة: مصر، لبنان، السودان، الجزائر.

مواعيد مباريات المنتخب المصري بكأس العرب

المباراة الأولى: مصر ضد لبنان 1 ديسمبر 3 مساءا بتوقت القاهرة

المباراة الثانية: مصر ضد السودان 4 ديسمبر 6 مساءا بتوقيت القاهرة

المباراة الثالثة: مصر ضد الجزائر 7 ديسمبر 9 مساءا بتوقيت القاهرة