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برشلونة يفوز على فياريال 3-1

فاز برشلونة على فياريال 3-1 في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم الليلة الماضية. برشلونة يفوز على فياريال 3-1فاز برشلونة على فياريال 3-1 في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم الليلة الماضية. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد تناوب على تسجيل أهداف الفريق الكاتالوني الهولنديان فرانكي دي يونغ (48) وممفيس ديباي (88) والبرازيلي فيليبي كوتينيو (90+4 من ركلة جزاء)، بعد أن أدرك المهاجم النيجيري صامويل شوكوويزي التعادل لفياريال (76). وبقي برشلونة سابعا برصيد 23 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي يلتقي اشبيلية اليوم الأحد. ويعتبر هذا الفوز هو الثاني لبرشلونة محليا منذ أن أستلم مدربه الجديد تشافي تدريبه بعد الانتصار الأول على اسبانيول بهدف نظيف.



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