موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو معقل الميرنجي مباراة ريال مدريد ضد اشبيلية اليوم الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الأسباني الذي شهد بالأمس مباراة قوية تمكن فيها برشلونة من تحقيق الفوز ضد فياريال خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وتعادل فالنسيا إيجابياً على ملعبه ضد رايو فاليكانو بهدف لكل فريق، وفاز سيلتا فيغو خارج ملعبه ضد ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف مقابل هدف، واليوم يلعب أتلتيكو مدريد خارج ملعبه مع قاديش، وريال سوسيداد صاحب المركز الثاني مع إسبانيول، بالإضافة إلى موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم في الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد في مهمة صعبة ضد الفريق الأندلسي إشبيلية ساعياً لتحقيق فوز يضمن له البقاء في الصدارة المتواجد فيها حالياً بفارق نقطة عن سوسيداد الثاني، مع وجود مباراة مؤجلة للميرنجي الذي خاض 13 مباراة حتى الآن تمكن فيها من تحقيق الفوز في تسع مباريات، وتعادل في ثلاث، وخسر مباراة، والفريق يدخل مباراته ضد سيفيليا بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من تحقيق الفوز في آخر مبارياته ضد تشيريف المولدوفي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، حيث حقق الفوز بثلاثية سجلها بنزيمة، كروس، وألابا ليضمن التأهل فعلياً لثمن النهائي، ويحقق انتصاره الخامس على التوالي في كافة البطولات، ويأمل في مواصلة تحقيق الانتصارات في الليغا بعد الفوز ضد غرناطة بآخر مبارياته خارج ملعبه برباعية مقابل هدف.

إشبيلية يدخل مباراته ضد الريال متواجداً في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطتين عن الريال المتصدر بنفس عدد المباريات التي خاضها، حيث لعب رفاق بونو 13 مباراة حقق فيها الفوز في ثمانية مباريات، وتعادل في أربع مباريات، وخسر مباراة وحيدة، والفريق يأمل في العودة للانتصارات من جديد بعد التعادل في آخر مبارياته ضد ديبورتيفو ألافيس خارج ملعبه بهدفين لكل فريق، بينما آخر مبارايته حقق فيها انتصار ثمين ضد فولفسبورج بهدفين دون رد في التشامبيونزليج ليتمسك بالأمل في التأهل وسط منافسة قوية من ليل وسالزبورغ النمساوي.

جدول ترتيب الدوري الأسباني الآن

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم

الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021.

10:00 توقيت مصر، والسودان.

11:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، سوريا، الأردن، وقطر.

00:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

9:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واشبيلية