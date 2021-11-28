موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف نادى تشيلسي نادي مانشستر يونايتد في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج بمدينة لندن، المباراة فرصة لمانشستر يونايتد فرصة لمصالحة جماهيرهم بعد سلسة من الهزائم أدت إلى إقالة مدرب الفريق النرويجي سولشاير، أما تشيلسي يأمل في الفوز ومواصلة تصدر جدول الدوري.

ويملك نادي تشيلسي 29 نقطة في المركز الأول من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في مباراتان، والهزيمة في مباراة واحدة، ويملك نادي مانشستر يونايتد 17 نقطة في المركز التاسع من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراتان، والهزيمة في 5 مباريات، ويأمل الفريقان في الفوز بالمباراة وإحراز الثلاث نقاط.

التشكيل المتوقع لنادي تشيلسي

يبدأ المدير الفني الألماني لنادي تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد مندي

رباعي خط الدفاع: ريس جيمس، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجرز، تريفوي تشالوبا

خط الوسط المدافع: بن تشيلويل، نجولوكانتي، جورجينيو، ماوسون ماونت

خط الوسط الهجومي: كالوم هودسون أودوي

خط الهجوم: كى هفرتز

التشكيل المتوقع لنادي مانشستر يونايتد

يبدأ المدير الفني الإنجليزي مايكل كاريك لنادي مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دى خيا

رباعي خط الدفاع: لوك شو، فيكتور لينديلوف، سكوت ماكتومناي، إيرك بايلي

خط الوسط المدافع: ارون وان بيكاسا، نيمانا ماتيتش

خط الوسط الهجومي: سانشو، برونو فرنانديز، ماركوس راشفورد

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

تفاصيل المباراة

طرفي المباراة: تشلسي ضد مانشستر يونايتد

موعد المباراة: الأحد 28 نوفمبر 2021

توقيت المباراة: 6.300 مساءً بتوقيت القاهرة

ملعب المباراة: ستامفورد بريدج

القنوات الناقلة: بين سبورت hd 4k –bein sport hd1

معلق المباراة: خليل البلوشي