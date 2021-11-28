بالميراس البرازيلي يهزم مواطنه فلامنجو ويتوج بكأس الليبرتادوريس للعام الثاني على التوالى

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محمد سياف - ابو ظبي - حقق نادي بالميراس البرايلي فوزا صعبا على مواطنه فلامنجو في نهائي كأس الليبرتادوريس بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بين الفريقين على زعامة أمريكا الجنوبية، وبذلك يكتمل عقد الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات خلال مطلع العام المقبل.

وتمكن نادي بالميراس من بداية المباراة سريعا بتسجيل هدف مبكر عند الدقيقة 6 من بداية الشوط الأول بالمباراة، عن طريق اللاعب فايجا الذي كرة عرضية يحولها داخل شباك حارس فلامنجو دييجو ألفيز معلنا عن هدف أول للنادي، وبعد محاولات على إستحياء من الفريقان دون إحراز أهداف، أطلق الحكم صافرة إنتهاء الشوط الأول بتقدم نادي بالميراس بهدف نظيف.

وخلال بداية الشوط الثاني حاول نادي فلامنجو إحراز هدف التعادل بأى طريقة، حتى جاءات الدقيقة 72 لتعلن عن تسجيل هدف التعادل لنادي فلامنجو عن طريق اللاعب جابي باربوسا في شباك الحارس الدولي ويفرتون، وبعدها حاول الفريقان إنهاء اللقاء بتسجيل الهدف الثاني دون جدوى، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي على شوطين بعد إنهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

ومن خطأ فادح في الشوط الإضافي الأول ينجح نادي بالميراس في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 96 عن طريق اللاعب ديفرسون، ومر الوقت الإضافي دون تسجيل أهداف آخرى، ليطلق الحكم صافرة إنتهاء الوقت الإضافي بفوز با لميراس على فلامنجو بهدففين لواحد وتتويجه بالكأس للعام الثاني على التوالي، واللقب الثالث في تاريخه بشكل عام.

وبهذا التتويج يتأهل بالميراس إلى كأس العالم للأندية كآخر المتأهلين للبطولة التي تقام بالإمارات مطلع عام 2022، هذا وقد حدد الإتحاد الدولي لكرة القدم مساء غدٍ الإثنين موعدا لإجراء قرعة كأس العالم للأندية، لتحديد مواجهات الدور الثاني وقبل النهائي، بمشاركة ثلاثة أندية عربية هي الهلال السعودي والأهلي المصري والجزيرة الإماراتي.

الأندية المتأهلة إلى كأس العالم للأندية بالإمارات: