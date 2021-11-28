انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد قرعة كأس العالم للأندية بالإمارات 2022 بمشاركة سابعة للأهلي المصري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تتجه أنظار جماهير النادي الأهلي المصري يوم الاثنين المقبل إلى مدينة زيورخ السويسرية، لمتابعة إجراء قرعة كأس العالم للأندية ومعرفة الفريق الذي سيواجه الأهلي خلال البطولة التي ستقام في دولة العربية المتحدة، وكان الإتحاد الدولي لكرة القدم أكد على إجراء القرعة يوم الاثنين 29 نوفمبر 2021 بمشاركة نجم تشيلسي جون تيري، والي سيقوم بسحب القرعة تكريما له بعد الفوز بعديد البطولات مع نادي تشيلسي الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيشارك بالبطولة للموسم الثاني على التوالي بعد مشاركة كبيرة العام الماضي بقطر، والتي نجح من خلالها في الفوز بالمركز الثالث بالبطولة بعد الإطاحة بنادي بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، كان النادي الأهلي قد وصل إلى كأس العالم بعد الفوز على نادي كايزر شيفز بطل جنوب أفريقيا في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي نفس السياق يشارك بجانب الأهلي المصري، نادي الجزيرة الإماراتي بصفته بطل الدوري الإماراتي بالدولة المستضيفة للبطولة، بجانب ذلك توجد مشاركة عربية مميزة لنادي الهلال السعودي بعد الفوز بدوري أبطال آسيا لكرة القدم على بوهانج ستليزر بطل كوريا الجنوبية قبل أيام قليلة

ويحضر ممثلا عن قارة أوروبا العريق نادي تشيلسي بطل دوري أبطال اوربا بعد الفوز على مواطنه مانشستر سيتي، ويأتي نادي مونيرو المكسيكي ممثلا عن قارة أمريكا الجنوبية، وممثلا عن إتحاد الأوقيوناسيا نادي أوكلاند سيتي، فيما يمثل أمريكا الجنوبية نادي بالميراس البرازيلي بعد تتويجه الليبرتادوريس.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية بالإمارات 2022