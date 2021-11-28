نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس العرب 2021 على القمر الصناعي نايل سات في المقال التالي
في غضون أيام قليلة ستبدأ بطولة كأس العرب 2021 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بمشاركة أقوى 16 فريقًا عربيًا. تقام بطولة كأس العرب في قطر في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر كبروفات صغيرة لكأس العالم 2022 التي ستقام في الدولة العربية، وستتنافس منتخبات الجزائر ومصر والسعودية والإمارات والمغرب وتونس والعراق والأردن وغيرها من الفرق العربية القوية مع منتخب قطر المضيف.
القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العرب 2021
وكشفت شبكة beIN Sports عن حصولها على حق بث كأس العرب 2021 على قناتها المفتوحة beIN SPORTS HD. لذلك تخطط الشبكة لبث كأس العرب 2021 عبر القناة وصفحتها الرسمية على موقع يوتيوب، في الوقت الحالي ، لم تعلن أي قنوات أخرى عن خبر الحدث لكن من المتوقع أن تحصل قنوات أخرى على حقوق بث كأس العرب 2021 في الأيام القليلة المقبلة.
تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس العرب 2021
تردد قناة بين سبورت المفتوحة: التردد: 11054، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
أبرز الغائبين عن كأس العرب
- محمد صلاح: رغم أن البطولة أقيمت تحت رعاية الفيفا إلا أن ليفربول رفض التخلي عن خدمات نجمه وقائد المنتخب المصري محمد صلاح.
- محرز: المنتخب الجزائري سيشارك في كأس العرب بلاعبين محليين ما يعني غياب العديد من النجوم المحترفين البارزين عن الساحة الأوروبية.
- أشرف الحكيمي وحكيم زياش: كما شارك المنتخب المغربي في كأس العرب 2021 مع المنتخب المحلي وتصدر الصدارة بين النجوم الغائبين لفريق “أسود الأطلس” وفي مباراة البطولة شهد مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي ونجم تشيلسي حكيم زياش.
- سالم الدوسري وفهد المولد: قرر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عدم المشاركة في كأس العرب 2021 للاعبي الفريق الأول، بالاعتماد على الشباب من مواليد 1999 وما فوق يقود المباراة بمساعد مدرب.
- عمر خربين: قبل أيام اعتذر نادي الفادا الإماراتي رسمياً للاتحاد السوري لكرة القدم عن عدم السماح لمهاجمه عمر حلبين بالانضمام إلى فريق “نسور كاسيون” في كأس العرب 2021.
- وهبي حزري: المنتخب التونسي سيكون راضيا عن اللاعبين المحليين والمحترفين في كأس العرب 2021.
- علي عدنان: بدأ النجم العراقي مسيرته منذ 3 أسابيع الدنمارك وفيلادلفيا هما فريقه الجديد، مما جعله يغادر “بلاد ما بين النهرين السوداء” في كأس العرب.
- حسن معتوق: الإصابات تسببت في غياب حسن معتوق أفضل هدافي تاريخ المنتخب اللبناني عن قائمة “سيدرمان”. كأس العرب 2021.
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