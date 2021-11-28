تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس العرب 2021 على القمر الصناعي نايل سات

في غضون أيام قليلة ستبدأ بطولة كأس العرب 2021 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بمشاركة أقوى 16 فريقًا عربيًا. تقام بطولة كأس العرب في قطر في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر كبروفات صغيرة لكأس العالم 2022 التي ستقام في الدولة العربية، وستتنافس منتخبات الجزائر ومصر والسعودية والإمارات والمغرب وتونس والعراق والأردن وغيرها من الفرق العربية القوية مع منتخب قطر المضيف.

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العرب 2021

وكشفت شبكة beIN Sports عن حصولها على حق بث كأس العرب 2021 على قناتها المفتوحة beIN SPORTS HD. لذلك تخطط الشبكة لبث كأس العرب 2021 عبر القناة وصفحتها الرسمية على موقع يوتيوب، في الوقت الحالي ، لم تعلن أي قنوات أخرى عن خبر الحدث لكن من المتوقع أن تحصل قنوات أخرى على حقوق بث كأس العرب 2021 في الأيام القليلة المقبلة.

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس العرب 2021

تردد قناة بين سبورت المفتوحة: التردد: 11054، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

أبرز الغائبين عن كأس العرب