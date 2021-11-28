نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة كلاسيكية.. موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال ، قمة كلاسيكية أخرى تترقبها جماهير كرة القدم العالمية، في إطار مباريات الأسبوع الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يحتضن مساء بعد غدٍ الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر الإنجليزية، مواجهة قوية، تجمع فريقا مانشستر يونايتد وأرسنال، اللذين يمثلا قطبي الكرة الإنجليزية، وضمن أعرق الأندية بها، كما يمتلكان رصيدًا متقاربًا نسبيًا من الألقاب على الصعيد المحلي.

خلال السطور التالية، سنستعرض موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الفريقين في البريميرليج لهذا الموسم، فضلًا عن تاريخ لقاءات مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي .

مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

مرة أخرى يلتقي الغريمان التقليديان، على مستوى المسابقة المحلية في إنجلترا، أرسنال ومانشستر يونايتد، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يسعى كلا الفريقين، للظفر بـ3 نقاط غالية في المشوار، نحو اللقب رقم 21 للشياطين الحُمر، والـ14 بالنسبة للمدفعجية.

فيما نستعرض ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الأسبوع الـ13، والذي انطلقت أولى مبارياته أمس السبت:

نبدأ مع مستضيف لقاء الثلاثاء، نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ، الذي يدخل اللقاء وعينه على نقاطها الثلاث، من أجل اللحاق بركب المنافسة على لقب البطولة الإنجليزية.

وخلال 12 جولة، لم يُفلح المان يونايتد إلا في حصد 17 نقطة وصافي (-1) هدف، من 5 انتصارات وتعادلين و5 هزائم.

نجح الشياطين الحمر في الفوز على ليدز يونايتد بنتيجة (5-1) وكذلك وولفرهامبتون بهدف ونيوكاسل يونايتد (4-1) ثم وست هام يونايتد (2-1)، وأخيرًا توتنهام بثلاثية نظيفة.

وتعادل الفريق بنتيجة واحدة (1-1) مع كلًا من ساوثهامبتون وإيفرتون.

إلا أنه خسر في 5 مواجهات أمام أستون فيلا بهدف نظيف، بالإضافة إلى ليستر سيتي بنتيجة (2-4) ثم ليفربول بخماسية بيضاء، وبنتيجة (0-2) من مانشستر سيتي في “ديربي مانشستر“، وأخيرًا أمام واتفورد (1-4).

على الجهة الأخرى، يسعى نادي أرسنال الإنجليزي إلى مواصلة عروضه الجيدة نسبيًا، والتي سمحت له بالتواجد بين الخمسة الكبار في البريميرليج هذا الموسم.

حاليًا يحتل الفريق اللندني المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي ، برصيد 23 نقطة وصافي (-2).

ونجح المدفعجية على مدار 13 جولة من عمر البطولة في تحقيق 7 انتصارات وتعادلين وتلقى 4 هزائم.

تمكن الجنرز من الفوز على أندية نوريتش سيتي وبيرنلي وواتفورد بنتيجة واحدة (1-0)، كما فاز على ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد بنفس النتيجة (2-0)، علاوة على توتنهام “في ديربي لندن ” وأستون فيلا بنتيجة (3-1).

وتعادل الفريق في مباراتين مع برايتون سلبيًا وكريستال بالاس إيجابيًا (2-2).

غير أن كتيبة الإسباني مايكل أرتيتا ذاقت مرارة الخسارة أمام كلًا من برينتفورد وتشيلسي بنتيجة واحدة (0-2) ومانشستر سيتي (0-5)، إضافة إلى ليفربول برباعية نظيفة.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وأرسنال

منذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1992، جمعت أرسنال ومانشستر يونايتد 58 مواجهة.

نجح مانشستر يونايتد في الفوز بـ23 مواجهة، بينما فاز أرسنال في 16 مباراة، وحسم التعادل 19 مواجهة جمعت الجانبين.

أما عن الأهداف المسجلة في المواجهات، فقد أحرز الشياطين الحمر 78 هدفًا في شباك المدفعجية، واستقبلت شباكهم 61 هدفًا.

بالنسبة لـ أكبر فوز شهدته تاريخ لقاءات مانشستر يونايتد وأرسنال ، فكانت من نصيب الشياطين الحُمر، والذين نجحوا في الفوز بنتيجة (8-2) في لقاء الدور الأول من الدوري الإنجليزي موسم 2012/2011.

بينما كان أكبر فوز للمدفعجية بنتيجة (3-0)، والذي حققه مرتين، الأولى في لقاء الدور الأول من الدوري الإنجليزي موسم 1999/1998، وكذلك في مباراة الذهاب من البريميرليج موسم 2016/2015.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقام كلاسيكو الكرة الإنجليزية ، مساء بعد غدٍ الثلاثاء، في تمام الحادية عشر ( 11:00 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت مصر، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت جرينتش وإنجلترا.

وحول حكم مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال ، فقد أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن إسناد المهمة للدولي مارتن أتكينسون.

تقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث اللقاء المرتقب، غير أنه من غير المعلوم القناة الناقلة لأحداث المباراة.

أما عن معلق مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد ، فلم تُفصح الشبكة الرياضية القطرية بعد عن المعلق الخاص بالقمة الإنجليزية.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال والقنوات الناقلة ، إضافة إلى موقف الناديين في جدول الدوري الإنجليزي ، وتاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاقه.