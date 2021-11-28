نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق وعمان كأس العرب 2021 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة العراق وعمان سيكون ملعب ستاد الجنوب مسرحاً لأحداث مباراة العراق وعمان في افتتاحية منافسات بطولة كأس العرب 2021 والتي تنظمها قطر، حيث ستكون جماهير ومحبي كرة القدم اعربية متجه صوب ملعب الجنوب عصر يوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من شهر نوفمبر من العام الجاري 2021.

وتُعد مباراة العراق وعمان هي المباراة الافتتاحية لكلا المنتخبين في إطار منافسات بطولة كأس العرب 2021، حيث يتنافس المنتخبان العراقي والعماني في المجموعة الأولى، حيث أوقعت قرعة بطولة كأس العرب 2021 منتخبات: تونس، وموريتانيا، والعراق، وعمان في المجموعة الأولى، والتي تعد فيها المنافسة قوية وشرسة بين الجميع، وذلك من أجل حجز إحدى بطاقتي التأهل إلى دور ربع النهائي، ومن ثم استكمال المشوار نحو التتويج بلقب بطولة كأس العرب 2021، والتي تبلغ قيمة الجوائز المالية للمنتخب المُتوج بلقب البطولة 5 مليون دولار أمريكي.

مباراة العراق وعمان

ويأمل جماهير منتخب العراق تحقيق منتخب بلادهم الفوز في أول مبارياته ببطولة كأس العرب 2021، خاصة وأن المنتخب العراقي لم يحقق آمال جماهيره في تصفيات قارة آسيا، والمؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها بدولة قطر 2022 في العام المقبل بمشيئة الله تعالى.

على الجانب الآخر فإن المنتخب العماني قد أتى للمنافسة على نيل لقب بطولة كأس العرب 2021، حيث يأمل جماهير الأحمر العماني افتتاح مشوارهم في كأس العرب 2021 بالفوز على المنتخب العراقي، أو حتى الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير من أجل الحفاظ على آمال التأهل من البداية والبقاء بالقرب من حجز إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى.

موعد مباراة العراق وعمان

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد حدد موعد إقامة مباراة العراق وعمان في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب 2021 لتُقام عصر يوم الثلاثاء، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الدوحة، الساعة الرابعة مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت العاصمة العمانية مسقط.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة العراق وعمان ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2021 مساء يوم الثلاثاء من خلال شبكة قنوات الكأس HD.