البرتغالي كارلوس كيروش يوضح أسباب إستبعاد طارق حامد من بطولة كأس العرب

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محمد سياف - ابو ظبي - في ظل حالة الجدل المثارة في مصر بشأن إستبعاد نجم خط وسط نادي الزمالك اللاعب طارق حامد من قائمة الفريق المشارك في بطولة كأس العرب بالدوحة القطرية، وقبلها إسبعاده من قائمة الفريق المسافر إلى أنجولا وقائمة مباراة الجابون بالقاهرة في تصفيات كأس العالم.

رأي الصحفيين في المؤتمر الصحفي المنعقد في فندق إقامة اللاعبين قبل السفر للدوحة للمشاركة في كأس العرب لكرة القدم فرصة مناسبة للاستفسار من المدير الفني كارلوس كيروش عن أسباب إستبعاد طارق حامد من قائمة الفريق، خاصة في ظل إصابة إمام عاشور بسبب فيروس كورونا واستبعاده من قائمة الفريق المتجه للدوحة، وهو يلعب بنفس المركز في وسط الملعب.

وأكد كارلوس كيروش للصحفيين عن أسباب إستبعاد اللاعب طارق حامد ببطولة كأس العرب، أنه يستهدف اكتشاف وجوه جديدة للمنتخب من خلال بناء فريق مصري قوي، رافضا فكرة وجود أزمة مع اللاعب أو أي لاعب آخر، بل أكد على أن باب المنتخب المصري مفتوح أمام الجميع.

وأتم قائلا أن بطولة كأس العرب هي بمثابة بطولة تحضيرية للمنافسات الصعبة القادمة، خاصة بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون يناير القادم، ومباراتي التأهل لكأس العالم في في مارس المقبل، هذا ما يفكر فيه كيروش الآن ومحاولة اكتشاف وجود وجوه جديدة للمباريات القادمة، ذلك الهدف الأهم من المشاركة في بطولة العرب.

كان كارلوس كيروس عقب إستبعاد إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، قد أعلن عن ضم أحمد حجازي بديلا له بعد موافقة نادي إتحاد جدة للإنضمام لقائمة مصر بالدوحة، وأضاف كيروش أنه ليس معنى المشاركة في بطولة كأس العرب كإجراء إختبار تحضيري للمنافسات القادمة، بل سنعمل للفوز بالبطولة، ويتمني حضور الجماهير في مباريات الدوري المحلي خلال الفترة المقبلة.

قائمة المنتخب المصري في المشاركة كأس العرب بالدوحة