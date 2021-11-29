موعد قرعة كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة اليوم الاثنين

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محمد سياف - ابو ظبي - يترقب اليوم الإثنين عشاق القلعة الحمراء النادي الأهلي قرعة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات مطلع عام 2022 المقبل، بمشاركة عربية ثلاثية للأهلي المصري والهلال السعودي والجزيرة الإماراتي، مما يضفى على البطولة رونق خاص وإهتمام كبير من الجميع بالوطن العربي الكبير.

الجدير بالذكر أن النسخة الحالية كان مخطط لإقامتها باليابان، ولكن تم الإعتذار بسبب التحديات الناجمة عن فيروس كورونا، ليستند الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تنظيم البطولة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولهذا تغير موعد البطولة التي تقام في ديسمبر من كل عام.

وكانت النسخة السابقة لكأس العالم للأندية التي إستضافتها الدوحة قد تم تأجيلها لشهر فبراير أيضًا بسبب تداعيات فيروس كورونا “كوفيد19″، ويبدو أن الاتجاه في هذه سيكون نفس موعد البطولة السابقة، وحتى الحظة لم توجد تأكيدات أو تحديد موعد لإقامة البطولة من قبل الفيفا.

الفرق المشاركة بكأس العالم للأندية بالإمارات

الأهلي المصري بطل إفريقيا

الهلال السعودي بطل أسيا

تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا

الجزيرة الإماراتي بطل الإمارات

مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية

أوكلاند سيتى النيوزيلندي بطل منطقة الأقيونسيا

بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2021