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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد حفل الكرة الذهبية 2021 جائزة أفضل لاعب في العالم والقنوات الناقلة وحظوظ محمد صلاح في المقال التالي
تتجه أنظار عاشقي الساحرة المستديرة إلى موعد حفل الكرة الذهبية 2021، حيث تستضيف العاصمة الفرنسية باريس الحدث العالمي، ويدخل الفرعون المصري وفخر العرب ضمن أبرز المرشحين للحصول على الجائزة العالمية، كما أن أنظار العالم تتجه صوب باريس لمعرفة من هو المتوج على عرش الساحرة المستديرة للعام الحالي 2021، يتمنى المصريون والعرب حصول نجمهم العالمي ونجم ليفربول محمد صلاح على الجائزة، وتعد جائزة أفضل لاعب فيس العالم هي الأكبر على مستوى العالم، كما أن مسؤولي فرانس فوتبول قد أنهوا جميع الترتيبات الخاصة بالحفل، ومن المقرر أن ينطلق الحفل اليوم الإثنين، الموافق 29 من شهر نوفمبر الحالي 2021، وذلك في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ومن المتوقع أن تقوم قناة أون تايم سبورت بنقل الحدث العالمي.
موعد حفل الكرة الذهبية
من المقرر أن تستضيف مدينة النور والموضة باريس حفل اختيار أفضل لاعب في العالم 2021، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 من نوفمبر الحالي 2021، ويدخل الفرعون المصري محمد صلاح ضمن أهم المرشحين للحصول على الجائزة، وسوف تنطلق فاعليات الحدث التاريخي حسب التوقيتات التالية:
- 19:30:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.
- 20:30:- الثامنة ونصف مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.
- 21:30:- التاسعة ونصف مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.
- 22:30:- العاشرة ونصف مساءً بتوقيت السعودية والعراق واليمن وسوريا والكويت والبحرين وقطر والأردن وفلسطين ولبنان.
- 23:30:- الحادية عشرة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
المرشحون للحصول على الجائزة
تدخل العديد من الأسماء البارزة في عالم الساحرة المستديرة ضمن ترشيحات مجلة فرانس فوتبول المسؤولة عن الجائزة، ومن أهم اللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ونجم الأرجنتين ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، ونجم بايرن ميونخ البولندي ليفاندوفسكي، ونجم تشيلسي الإيطالي جورجينو، وكريستيانو رونالدو نجو مانشستر يونايتد، وكريم بنزيما الفرنسي نجم ريال مدريد، بالإضافة إلى النجم البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي، وغير هؤلاء من النجوم العالميين الذين تألقوا مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم.
طريقة اختيار أفضل لاعب في العالم
يختار الاتحاد الدولي لكرة القدم أفضل لاعب في العالم بعدة معايير وضوابط وشروط. وهذه المعايير هي أولاً تصويت المديرين الفنيين لمنتخبات العالم. وكذلك قائدو المنتخبات. وتصويت الصحفيون والجماهير.
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