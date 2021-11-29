عاجل ورسميًا.. إلغاء سقف رواتب اللاعبين المحليين في الدوري السعودي

قام مجلس إدارة الإتحاد السعودي لكرة القدم السعودي مساء يوم الأحد الماضي باعتماد التعديلات الجديدة الخاصة على لائحة الاحتراف وأوضاع جميع اللاعبين وانتقالاتهم حيث أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن هذه التعديلات الجديدة سيتم اعتمادها وتطبيقها بشكل رسمي من تاريخ الاعتماد، وجاءت هذه اللائحة الجديدة بعدد كبير من التعديلات والتي أكد اتحاد الكرة السعودي على أن هذه التعديلات في اللائحة تتناسب وتتوافق مع المتطلبات الأساسية لنظام الإتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفيا ومحكمة التحكيم الرياضي الدولي كاس وكذلك تتوافق مع مبادئ العدالة الطبيعية، وكانت أبرز التعديلات التي تمت في هذه اللائحة هي إلغاء سقف رواتب اللاعبين السعوديين المحترفين والمواليد كذلك وكان هذا السقف قد تطبيقه منذ عام 2015 الماضي.

إلغاء سقف رواتب اللاعبين المحليين في الدوري السعودي

وفي بيان رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم أكد من خلاله أن لجنة الاحتراف قد أقرت بالموافقة على إلغاء تحديد سقف الرواتب الخاص باللاعبين المحليين والمواليد في الدوري السعودي وذلك في الفترة المقبلة، كما أشار البيان نفسه بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم أيضًا أنه تم تأسيس لجنة مؤقتة تسمى باسم “اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل” وذلك حيث ستتولى هذه اللجنة التنسيق بشكل كامل مع كافة الجهات التي لها علاقة وذلك من أجل دراسة الخيارات القائمة وكذلك وضع الخطط الواضحة والمناسبة وإعداد لائحة خاصة باللعب المالي العادل وتقوم بتقديم التوصيات النهائية لمجلس الإدارة، وأكد اتحاد الكرة السعودي أنه سيتم الإعلان عن أعضاء هذه اللجنة في وقت لاحق.

تعديلات لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم

كما أشار البيان الذي قام الاتحاد السعودي لكرة القدم بنشره في وقت سابق إلى أن هذه الخطوة السابقة تأتي بشكل رسمي ضمن الجهود التي تقوم جميع الجهات التي لها علاقة في إيجاد وتفعيل الأدوات الرقابية فاعلة على الشؤون المالية، وكل ذلك من أجل تعزيز الشفافية في جميع التعاملات المالية وكل هذه التعديلات التي أجراها الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد دراسة الأمر مع جميع خبراء في الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.