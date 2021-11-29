الهلال السعودي يفقد نقطتين ثمينتين بالتعادل مع أبها بالدوري السعودي لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - فشل نادي الهلال السعودي في تحقيق الفوز على نادي أبها في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير سلطان بمدينة أبها، وتعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من الدوري السعودي لكرة القدم.

يذكر أن نادي الهلال السعودي يعيش فترة فرح واحتفالات بالفوز بدوري أبطال أسيا لكرة القدم على الفريق الكوري الجنوبي بوهانج ستيلرز قبل أيام قليلة، وهو ما كان يخشاه المدير الفني لنادي الهلال ليونارد جارديم من التأثير على أداء الفريق بالدوري السعودي.

وتقدم لنادي الهلال اللاعب موسى ماريجا عند الدقيقة 18 من الشوط الأول لنادي الهلال، وتعادل لنادي أبها اللاعب التونسي سعد بقير عند الدقيقة 43 من الشوط الأول، لتنتهي المباراة بالتعادل 1/1 وحصول كل فريق على نقطة من المباراة.

وبهذا التعادل يفشل نادي الهلال في تقليل الفارق مع نادى إتحاد جدة متصدر الدوري السعودي لكرة القدم، ويصل الهلال للنقطة 20 في المركز الرابع بجدول الترتيب العام للدوري السعودي، ويضيف نادي أبها نقطة ثمينة ليصل للنقطة 14 بالمركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري.

تشكيل نادي الهلال السعودي خلال مباراة أبها

حراسة المرمى: عبداله المعيوف

خط الدفاع: جانغ هيون سوو، ياسر الشهراني، محمد البريك، محمد المفرج

خط الوسط: سالم الدوسري، سلمان الفرج، ماتيوس فيليبي فيريرا، محمد إبراهيم كنو

خط الهجوم: بافتيمبي جوميس، موسي ماريجا

وجلس على مقاعد بدلاء نادي الهلال اللاعبين حبيب الوطيان، محمد جحفلي، حمد اليافي، غوستافو كويلار، ناصر الدوسري، صالح الشهري، أندرية كارييو، لوسيانو فيتو، عبدالله الحمدان.

المدير الفني لنادي الهلال: ليونارد جارديم

تشكيل نادي أبها خلال مباراة الهلال

حراسة المرمى: عبدالعلي محمدي

خط الدفاع: أمين عطوشي، محمد الكنيديري، سعيد آل حمسل، داني سواريز

خط الوسط: رياض شراحيلي، صالح العمراني، سعد بقير، أروس ماتيتش

خط الهجوم: فهد الجميعة، ميتشيل تي فريد

وجلس على مقاعد بدلاء نادي الهلال اللاعبين عبدالله الشمري، مهند القيضي، كرم برناوي، عبدالرحمن البركة، ساري عمرو، برستيج مبونجو، جهاد الزويد، معذ عفانة، عبدالله القحطاني.

المدير الفني لنادي أبها: عبدالله الشابي