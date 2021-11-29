ترتيب فرق الدوري السعودي لكرة القدم بعد إنتهاء مباريات الجولة الثالثة عشر

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محمد سياف - ابو ظبي - اختتمت أمس الأحد لقاءات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2021/2022 بمباراة نادي الهلال السعودي مع نادي أبها، والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقان بهدف لكل فريق. ليسدل الستار على مباريات الجولة مع العلم أن لبعض الأندية مباريات مؤجلة نظرا للارتباطات الدولية وخاصة نادي الهلال المنشغل بمباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويتبقى له ثلاث مباريات. أهم المباريات المؤجلة من جولات سابقة الفتح ضد الفيصلي يوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021

الفيحاء ضد الهلال يوم الجمعة 28 يناير 2022

الطائي ضد النصر يوم الجمعة 28 يناير 2022 جدول ترتيب الدوري السعودي حتى الآن إسم النادي المباريات فوز تعادل هزيمة النقاط الترتيب إتحاد جدة 12 8 2 2 26 1 الشباب 13 4 4 2 23 2 ضمك 13 7 4 2 25 3 الهلال 10 5 5 0 20 4 الفيحاء 12 5 3 4 18 5 الرائد 13 5 3 5 20 6 النصر 11 5 2 4 17 7 الإتفاق 13 4 4 5 16 8 أهلي جدة 13 3 6 4 15 9 الفيصلي 12 3 6 3 15 10 أبها 13 4 2 7 14 11 الفتح 12 3 4 5 13 12 الباطن 13 3 4 6 13 13 التعاون 13 2 5 6 11 14 الحزم 13 2 5 6 11 15 الطائي 12 3 1 8 10 16

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